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400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры

22 ноября 2018 22:15
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Новости Беларуси. В Минске открылась VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры. Экспозиция, проходящая раз в два года, – своеобразный культурный срез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-1

Разнообразие жанров, направлений и техник оценит профессиональное жюри. В рамках выставки пройдет несколько конкурсов. Подробности в материале корреспондента Дмитрия Бояровича.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-3

От реализма до нуар. Палитра жанров, превращающаяся в радугу идей и смыслов – это Белорусская биеннале. Она собрала работы, которые создали за последние два года лучшие художники, графики и скульпторы страны.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-5

Леонид Хоботов, заместитель председателя Белорусского союза художников:
Уровень биеннале – это самый престижный уровень. Самая престижная площадка в республике (мы, во всяком случае, к этому так относимся). Одна из самых ответственных выставок года.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-7

Всего на биеннале прислали порядка 700 работ. В экспозицию вошло почти вдвое меньше.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-9

Это наиболее технически совершенные и высокопрофессиональные произведения. Их отбирала комиссия из авторитетных экспертов.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-11

Андрей Басалыга, художник:
Тут ёсць і абстрактныя працы, і альтэрнатыўнае мастацтва, і традыцыйнае мастацтва. Так што мы не абмяжоўваемся нейкімі канкрэтнымі накірункамі ці стылямі.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-13

Такая выставка – это встреча разных поколений. А еще своеобразный исследовательский срез, позволяющий увидеть жизнь глазами творческих людей.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-15

Переосмысленную, иногда пугающую или непонятную, но так или иначе особенную.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-17

Владимир Голубев, художник:
Мне кажется, что самое главное – это внимание современных авторов к каким-то проблемам повседневности. Все пытаются обратить внимание на прелесть сегодняшнего момента, каких-то своих домашних личных переживаний, радостей – всего того пространства, которое, наверное, составляет глубину искусства. То есть делает его трепетным, интересным и чувственным.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-19

Первая биеннале в Беларуси прошла 10 лет назад. Она имела оглушительный успех. Конечно, до Венецианской, которая имеет более чем 100-летнюю историю, нам далеко.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-21

Тем не менее, биеннале для художников, выставляющихся здесь, – это дверь в культурное пространство Европы.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-23

Дмитрий Боярович, СТВ: 
Во время выставки жюри выберет лучшую работу, которая получит Гран-при биеннале. И это – одна из главных интриг форума. Сама же экспозиция откроет двери для посетителей 23 ноября и продлится до 15 декабря.

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры-25
# Выставки в Минске # Дмитрий Боярович

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