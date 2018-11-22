400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры

Новости Беларуси. В Минске открылась VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры. Экспозиция, проходящая раз в два года, – своеобразный культурный срез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разнообразие жанров, направлений и техник оценит профессиональное жюри. В рамках выставки пройдет несколько конкурсов. Подробности в материале корреспондента Дмитрия Бояровича.

От реализма до нуар. Палитра жанров, превращающаяся в радугу идей и смыслов – это Белорусская биеннале. Она собрала работы, которые создали за последние два года лучшие художники, графики и скульпторы страны.

Леонид Хоботов, заместитель председателя Белорусского союза художников:

Уровень биеннале – это самый престижный уровень. Самая престижная площадка в республике (мы, во всяком случае, к этому так относимся). Одна из самых ответственных выставок года.

Всего на биеннале прислали порядка 700 работ. В экспозицию вошло почти вдвое меньше.

Это наиболее технически совершенные и высокопрофессиональные произведения. Их отбирала комиссия из авторитетных экспертов.

Андрей Басалыга, художник:

Тут ёсць і абстрактныя працы, і альтэрнатыўнае мастацтва, і традыцыйнае мастацтва. Так што мы не абмяжоўваемся нейкімі канкрэтнымі накірункамі ці стылямі.

Такая выставка – это встреча разных поколений. А еще своеобразный исследовательский срез, позволяющий увидеть жизнь глазами творческих людей.

Переосмысленную, иногда пугающую или непонятную, но так или иначе особенную.

Владимир Голубев, художник:

Мне кажется, что самое главное – это внимание современных авторов к каким-то проблемам повседневности. Все пытаются обратить внимание на прелесть сегодняшнего момента, каких-то своих домашних личных переживаний, радостей – всего того пространства, которое, наверное, составляет глубину искусства. То есть делает его трепетным, интересным и чувственным.

Первая биеннале в Беларуси прошла 10 лет назад. Она имела оглушительный успех. Конечно, до Венецианской, которая имеет более чем 100-летнюю историю, нам далеко.

Тем не менее, биеннале для художников, выставляющихся здесь, – это дверь в культурное пространство Европы.