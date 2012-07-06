Международный день поцелуя

6 июля во всем мире отмечается День поцелуя. Родиной всемирного дня поцелуев по праву считается Великобритания. Именно на берегах туманного Альбиона в конце XIX века решили, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник. Статус официального он получил по инициативе ООН.

Сегодня во многих странах проходят мероприятия, посвященные этому романтическому празднику. Например, устраивают конкурсы на самый лучший или на самый долгий поцелуй.

Так, по статистике,

Самый долгий – мировой рекорд по продолжительности поцелуя принадлежит паре из Чикаго – они целовались 17 суток 10 часов 30 минут. Во время «марафона» победители делали каждый час 5-минутные перерывы, а два часа в сутки отводились для приема пищи и отдыха.

Самый необычный – подводный поцелуй, который длился 2 минуты 18 секунд. Рекорд установила пара из Токио.

Самый многочисленный – житель английского города Ньюкасла сумел за 8 часов поцеловать 4444 женщины.

Самый художественный – самый долгий кинематографический поцелуй (185 секунд) был показан в 1910 году в американском фильме «Ты теперь в армии».

"Поцелуй - это одно из средств выражения самого прекрасного чувства, которое могут испытывать люди друг к другу - любви. Существует много праздников и дней, посвященных самым разным событиям. А ведь поцелуй - это тоже событие. Событие, которое свидетельствует о присутствии нежности, искренности, доверия и любви между людьми. Статус официального способствует тому, чтобы этот день стал замечательным праздником и еще одним поводом, который помогает дарить любимому человеку прекрасные мгновения", - рассказала корреспонденту ctv.by певица и продюсер Анастасия Тиханович.