На 97 году ушёл из жизни народный художник Беларуси Виктор Громыко

По информации БЕЛТА, Виктор Громыко родился в 1923 году в Могилёвском районе. Когда Виктор Александрович окончил школу, началась Великая Отечественная война, во время которой он был партизаном и подпольщиком.

Панихида состоится 11 июля в здании Института истории Национальной академии наук Беларуси. Прощание пройдёт с 12 до 14 часов.

Новости Беларуси. 10 июля на 97 году жизни умер народный художник Беларуси Виктор Громыко. Об этом сообщается на сайте Белорусского союза художников.

После войны Громыко учился в Минском художественном училище и Белорусском театрально-художественном институте. С 1959 по 1997 года Виктор Александрович преподавал в Белорусской академии искусств.

Громыко специализировался на тематических картинах, портретах и пейзажах. Многие его работы посвящены военному времени. Его произведения представлены как в белорусских музеях, так и в российских.

Виктор Александрович удостоен множества наград, в числе которых орден Франциска Скорины. Также в честь Громыко названа Оршанская городская художественная галерея.