«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события июля. Буквально через пару дней состоится официальное открытие «Славянского базара». Но город уже живет в фестивальном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Балет на льду, open air, кукольный квартал. Чем удивит Витебск на «Славянском базаре – 2019»

Сегодня завершаются состязания юных участников конкурса. Нашу страну представляет Ксения Галецкая. Но имя фаворита пока остается в тайне. «Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19 Впрочем, впереди у гостей «Славянского базара» еще много сюрпризов. И не только музыкальных. Корреспондент Анастасия Аласания изучила афишу фестиваля.

В каждом номере лежит буклетик об истории замка. Совершить путешествие по Мирскому, Несвижскому, Гольшанскому замкам артисты смогут, просто заглядывая друг к другу в гости после концертов. К каждому «Славянскому базару» в этом отеле готовили несколько дизайнерских номеров под общим названием «Вандроўка па замках Беларусі». В разные годы здесь останавливались Егор Крид, Александр Рыбак, Татьяна Буланова.

Светлана Соболева, начальник службы приема и размещения отеля:

Запомнился Галкин, когда он был совсем еще молодой. Шел по крыльцу, и мы все бежали за автографом. Запомнился Трубач, запомнился Маликов. Иванушки International настолько были популярны, что от фанатов они не знали куда деваться.

В путешествие пусть не по замкам, но не менее увлекательное, 10 июля отправятся самые юные звездочки «Славянского базара». Впереди – красоты древнего Полоцка – колыбели белорусской духовности. А пока все силы брошены на второй конкурсный день. Поют дети зарубежные хиты.

Кристийонас Городецкис, участник Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Литва):

Очень большой фестиваль. И чувствуется эта конкуренция, потому что очень все сильные, очень хорошо подготовленные.

Дильназ Тилепова, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Казахстан):

Мне здесь очень нравится. Здесь все весело, круто, торжественно. Я со всеми уже познакомилась. Все такие хорошие, добрые. Они очень круто поют все.

Анастасия Аласания, СТВ:

Главная задача фестиваля – объединение народов. И несмотря на устоявшее название базара – не только славянских: Великобритания, Канада, США, Армения, Швеция... Артисты из этих и многих других стран будут выступать на разных сценических площадках в Витебске. А поддерживать их будут зрители со всего мира. Ведь для того, чтобы приехать на «Славянский базар», виза теперь не нужна. Конечно, если вы купили заветный билетик. На некоторые концерты они еще есть в продаже. Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»

Легенды опера, рока, джаза. Концерт-увертюра к фестивалю от Президентского оркестра Беларуси – это только живая музыка, известные мировые хиты и первый концерт в Летнем амфитеатре.

Суми Чо, оперная певица (Корея):

Это мой первый визит в эту страну. И я потрясена, потому что здесь так красиво! Это красивая страна. И я так счастлива, что принимаю участие в этом фестивале. Я очень много о нем слышала и в итоге я здесь!