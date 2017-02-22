«Млечный путь» Ивана Миско: народному художнику Беларуси – 85 лет!

Его Вселенная развернулась на квадратных метрах творческой мастерской в историческом центре Минска, где царит особая неземная атмосфера. И, кажется, закон гравитации здесь не властен.

«Звездному» маэстро, обладателю медали Франциска Скорины, народному художнику Беларуси – Ивану Якимовичу Миско сегодня 85. Его «млечный» путь начался с Юрия Гагарина. Скульптурный портрет первого космонавта уже слегка покрылся «космической» пылью, но до сих пор занимает особое место в сердце его создателя. Будучи студентом театрально-художественного института, Миско посвятил легендарному первооткрывателю внеземных просторов курсовую, лепить же героя Советского Союза стал в день гибели космонавта. И понеслась его творческая деятельность со скоростью света.

Скульптура – это поэзия, тонкая материя, застывшая в камне! Но, бронза – это вторично. Сперва глина – любимый материал творца.

«Космические портреты» Ивана Миско неспроста выглядят как живые. Со многими из прообразов мастер тесно общался. Ученик знаменитых Бембеля и Глебова бывал частым гостем Звездного городка и свои «неземные» работы лепил с натуры.

А первым натурщиком здесь, в мастерской, стал Петр Климук. В гости захаживали и другие именитые покорители галактики.

С 3-им белорусским космонавтом Олегом Новицким нашего героя связывают теплые дружеские отношения и телефонные звонки прямо с комической орбиты!

Иван Миско почти полвека "в космосе". Но, как выглядит земля в иллюминаторе, знает лишь по рассказам и фото историям героев своих работ. Однако, маэстро искренне верит, что однажды инопланетные и земные цивилизации обязательно встретятся. Об этом свидании и мечтает именинник!

День Рождения – волнительный праздник, ведь так хочется, чтобы все загаданные в этот день мечты и желания непременно исполнились!