В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония его поднятия – один из важных моментов фестиваля.
Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония его поднятия – один из важных моментов фестиваля.
Таким образом организаторы сообщают: к празднику все готово. Полотнище с васильком взмыло в небо не без помощи победителей взрослого и детского музыкальных конкурсов «Витебск-2018».
Марчел Рошка, победитель XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Румыния):
Произошло очень много изменений. Очень скоро появятся новые песни, уже появились пару. Но очень скоро появятся другие. Очень много произошло. И я безумно рад, счастлив вернуться сюда.
Фестивальный флаг развевается возле Летнего амфитеатра. Накануне здесь выступил Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина. «Увертюра: от классики до рока» поразила звучанием живой музыки и обилием всемирно известных имен.
10 июля в Витебске запланированы концерты Эмина, Стаса Михайлова. До официального открытия остался всего один день.
«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»