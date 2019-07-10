В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония его поднятия – один из важных моментов фестиваля.

Таким образом организаторы сообщают: к празднику все готово. Полотнище с васильком взмыло в небо не без помощи победителей взрослого и детского музыкальных конкурсов «Витебск-2018».

Марчел Рошка, победитель XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Румыния):

Произошло очень много изменений. Очень скоро появятся новые песни, уже появились пару. Но очень скоро появятся другие. Очень много произошло. И я безумно рад, счастлив вернуться сюда.

Фестивальный флаг развевается возле Летнего амфитеатра. Накануне здесь выступил Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина. «Увертюра: от классики до рока» поразила звучанием живой музыки и обилием всемирно известных имен.