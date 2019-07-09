Прямой эфир

Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»

09 июля 2019 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске проходит фестиваль «Славянский базар». Здесь запросто можно встретить звезд мировой величины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, легенду мирового рока, экс-солиста Deep Purple Джо Линн Тёрнера.

Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»-1

Джо Линн Тёрнер, артист (США):
Первый раз в Витебске, но часто бываю в Беларуси. Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню. Это очень необычный фестиваль, со своей изюминкой. И я очень рад, что я здесь.

Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»-4

Легенды опера, рока, джаза. Концерт-увертюра к фестивалю от Президентского оркестра Беларуси – это только живая музыка, известные мировые хиты и первый концерт в Летнем амфитеатре.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Джо Линн Тёрнер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зелёный рояль: в Витебске появился современный арт-объект
09 июля 2019 14:36

Зелёный рояль: в Витебске появился современный арт-объект

Ваня Здонюк: «В первый конкурсный день буду исполнять песню «Кучаравая», которую для меня написал Юзари»
09 июля 2019 08:11

Ваня Здонюк: «В первый конкурсный день буду исполнять песню «Кучаравая», которую для меня написал Юзари»

Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»
09 июля 2019 07:55

Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»