Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»

Джо Линн Тёрнер, артист (США):

Первый раз в Витебске, но часто бываю в Беларуси. Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню. Это очень необычный фестиваль, со своей изюминкой. И я очень рад, что я здесь.