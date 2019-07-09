Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»

Новости Беларуси. В Витебске проходит фестиваль «Славянский базар». Здесь запросто можно встретить звезд мировой величины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, легенду мирового рока, экс-солиста Deep Purple Джо Линн Тёрнера.
Новости Беларуси. В Витебске проходит фестиваль «Славянский базар». Здесь запросто можно встретить звезд мировой величины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, легенду мирового рока, экс-солиста Deep Purple Джо Линн Тёрнера.
Джо Линн Тёрнер, артист (США):
Первый раз в Витебске, но часто бываю в Беларуси. Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню. Это очень необычный фестиваль, со своей изюминкой. И я очень рад, что я здесь.
Легенды опера, рока, джаза. Концерт-увертюра к фестивалю от Президентского оркестра Беларуси – это только живая музыка, известные мировые хиты и первый концерт в Летнем амфитеатре.
«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»