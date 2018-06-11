На 84 году ушёл из жизни джазмен Авенир Вайнштейн

Новости Беларуси. В Германии на 84 году жизни скончался известный белорусский джазмен и композитор Авенир Вайнштейн.

По информации СМИ, ранее Вайнштейн перенёс операцию на позвоночнике, мужчина был в критическом состоянии. 10 июня музыкант умер.

Авенир Вайнштейн был весьма разносторонней личностью. Он играл на кларнете, руководил оркестрами, был аранжировщиком, журналистом, поэтом. С 13 лет, когда он ещё был ребёнком, начал служить в военном оркестре.

В 1950-ых Вайнштей стал работать в оркестре Государственного ансамбля танца БССР в Минске.

В 1960-ых мужчина создал «Белорусский диксиленд», с которым путешествовал по СССР.

Также с середины 1950-ых Авенир начинает проявлять себя в качестве журналиста и писателя. По началу его заметки и рассказы выходят с разной периодичностью, но к концу 1960-ых мужчина сотрудничает с несколькими изданиями и публикуется регулярно.

Белорусам Авенир Вайнштейн знаком по выступлениям с ансамблями «Avenir BAND» и «В JAZZе только дедушки».

На прошлой неделе в Минске простились с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Зарицким.