Большой парад в центре Минска: пожарная служба Беларуси отмечает 160-летний юбилей

Новости Беларуси. Большой парад в центре Минска: по главному проспекту проехала колонна спасательной техники. В этом году пожарная служба Беларуси отмечает 160-летний юбилей.

Сегодня история и современность слились воедино: помимо новейшей техники зрители смогли оценить и старинные образцы средств пожаротушения. Не отставали и сами сотрудники МЧС: под чеканный шаг спасатели демонстрировали форму разных лет и играли на музыкальных инструментах.

После шествия — парад. Такое увидишь не каждый день: ровной колонной и не по тревожному вызову по главному проспекту Минска едут лучшие образцы пожарной техники. От раритетов советских времен до самых современных спецмашин.

Автомобили быстрого реагирования, автолестницы, подъемники, квадроциклы... За последние годы МЧС сделало огромный шаг вперёд в части технического оснащения.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Больше мы делаем праздник для населения города Минска, для гостей Минска. Показываем возможности. Люди не безразличны к своей судьбе, к безопасности. Когда они видят эту мощь, силу, то, что делается сегодня в республике, как много уделяется внимания безопасности страны, они себя уверенно чувствуют, что эти бойцы сегодня на параде, техника сделает все необходимое, чтобы помочь людям, попавшим в беду.

Техника отправляется в парк Горького, но здесь ей отдохнуть не удастся. С первых минут пожарные машины окружают дети. Посидеть за таким рулем — мечта любого мальчишки.

Техника отправляется в парк Горького, но здесь ей отдохнуть не удастся. С первых минут пожарные машины окружают дети. Посидеть за таким рулем — мечта любого мальчишки.

Владислав Довгалев:

Мне очень нравится! И я всегда с мамой и папой хожу на него. Мне очень нравятся эти машины, и, может, в будущем я буду тоже спасать мир!

Взрослые, тем временем, наблюдают за выступлением Роты почетного караула.

Но вскоре все внимание приковывает акватория реки Свислочь. Водное шоу по-прежнему одно из самых любимых зрителями.

Спасение на воде и под водой. Приемы, как в кино, демонстрируют белорусские спасатели. Ну а после успешной операции —пиротехническое шоу.

Геннадий Владимирович решил на примере показать внучке то, чем так долго жил дедушка. Почти 30 лет работы в МЧС — сейчас он на пенсии — но уверен: спасателей бывших не бывает.

Геннадий Гончаров:

Мне очень приятно, когда встречаешь друзей, с которыми работал когда-то, давно не виделись, конечно, это впечатляет.

На юбилее пожарной службы гости из 14 стран. Среди них спасатели из России, Украины, Литвы, Латвии, США, Южной Кореи...

Римантас Степонавичус, начальник пожарно-спасательного управления Вильнюсского округа (Литва):

Приехали из Вильнюса, мой коллега из Риги, мы имеем проекты сотрудничества между службами столиц государств, делимся опытом и такой большой праздник – было невозможно не приехать!

И, все-таки, большинство укротителей стихий осталось на боевом посту, ведь в спасении жизней нет выходных и праздников.

Продолжился праздник в парке Горького. Здесь помимо торжественного концерта развернулась впечатляющая выставка пожарной аварийно-спасательной техники. Ознакомиться со сложными механизмами зрители могли вблизи. Еще одна уникальная возможность - примерить на себя роль огнеборца — также не осталась упущенной. По традиции огромное количество гостей собрало выступление водолазов-спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Хотели показать детям и машины, и вообще, что такое пожарные, все понравилось. Праздник замечательный.

Пожарная служба – это очень большое дело для всех людей. Они спасают людей, и мы пришли на этот праздник, у меня дочка в МЧС работает.

Ребенок очень любит технику и людей в форме, наш папа офицер, и у нас столько радости, столько веселья. Все-таки, для детей это очень познавательно.