Литовские дизайнеры привезли в Минск свое видение современного интерьера

Новости Минска. Уют и комфорт в помещении создает хороший дизайн! Так утверждают литовские дизайнеры, которые привезли в нашу столицу свое видение современного интерьера.

Алесь Суходолов, искусствовед:

Цель выставки - представить лучшие разработки осовремененного дизайна Литвы за последние 2 года.

В творческом симбиозе заиграли по-новому такие простые материалы как дерево, фанера, бетон, сталь и пластик. Немного фантазии - и мебель меняет форму, но при этом сохраняет свое прямое назначение.

Алесь Суходолов, искусствовед:

Вы можете видеть такую своеобразную полку, которая называется по-литовски «варнас», что в переводе означает ворон. Она очень удобная, практичная, может в прихожей устанавливаться, различные предметы сюда могут помещаться, и, к тому же, может менять свою конфигурацию. Можно переносить, легко разбирать. Практично, минималистично, функционально.

Всего один лист фанеры толщиной 21 мм – вот и кресло качалка эконом класса! Минимум затрат – максимум пользы! А эта интерьерная вещица предназначена скорее для общественных заведений. Благодаря такой мебели происходит оптическое разделение пространства.

Не лает, но поддается дрессировке - оригинальный светильник в форме собачки уникального производства. Под ярким облучением лазера приобрел строгие геометрические линии.

Алесь Суходолов, искусствовед:

Это кресло «эги» или «яйцо». Это, на мой взгляд, один из самых интересных экспонатов на этой выставке и наиболее привлекает внимание наших посетителей. Когда Ангела Меркель приедет в Вильнюс, она будет сидеть в таком кресле.

Стараются угодить художники и представительницам прекрасного пола. На выставке красуются украшения в виде сладостей реальных размеров. К тому же, просты в приготовлении - всего два ингредиента: белая и черная глина, которые после отжига и охлаждения покрываются специальным ароматизатором. А мальчикам и девочкам соседи-дизайнеры предлагают модную деталь – тапочки из войлока.

Алесь Суходолов, искусствовед:

Это упаковка хлеба черного и белого, где нет изображения зерна и поля, а вот минималистичный дизайн и только хлеб. Наушники очень интересные с приспособлением крестовиной, на которую можно намотать шнур, чтобы он не мешал при ходьбе, для удобного ношения.

Простота и модульность выставленных предметов выигрышна для минималистичного домашнего интерьера. Но в офисную обстановку мебель «мэйд ин Литва» впишется как нельзя кстати.

Ирина Шакаль, дизайнер:

Хочется посоветовать каждому дизайнеру, в особенности студентам, посетить ее, потому что каждый предмет достоин внимания. Наиболее ценно то, что каждый объект может выпускаться массово. Этого не хватает у нас, поэтому мы должны это позаимствовать.

О тонкостях современного литовского дизайна программа «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.