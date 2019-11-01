Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно

Новости Беларуси. Исторические тайны приоткрывает гродненская земля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время раскопок на территории Нового замка археологи нашли печать Владимира Мономаха.

Изготовлена она, предположительно, из свинца. Такие печати относятся к позднему периоду правления князя. На одной из ее сторон изображен Василий Кесарийский – небесный покровитель Владимира Мономаха, который при крещении получил имя Василий. На обороте надпись на старославянском: «Господи, помоги рабу твоему Василию».

Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии Гродненского государственного историко-археологического музея:

Мы знаем, что в 1116 году Владимир Мономах отдал свою дочку Агафью за князя Всеволодка. И уже по 1127 году мы знаем, что этот князь Всеволодка участвует в походе на Полоцк, то есть фактически первый известный летописный князь. Он женился на дочери Владимира Мономаха, с чьим именем связывают эту вислую печать.