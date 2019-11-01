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Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно

01 ноября 2019 08:15
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Новости Беларуси. Исторические тайны приоткрывает гродненская земля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время раскопок на территории Нового замка археологи нашли печать Владимира Мономаха.

Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно-1

Изготовлена она, предположительно, из свинца. Такие печати относятся к позднему периоду правления князя. На одной из ее сторон изображен Василий Кесарийский – небесный покровитель Владимира Мономаха, который при крещении получил имя Василий. На обороте надпись на старославянском: «Господи, помоги рабу твоему Василию».

Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно-4

Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии Гродненского государственного историко-археологического музея:
Мы знаем, что в 1116 году Владимир Мономах отдал свою дочку Агафью за князя Всеволодка. И уже по 1127 году мы знаем, что этот князь Всеволодка участвует в походе на Полоцк, то есть фактически первый известный летописный князь. Он женился на дочери Владимира Мономаха, с чьим именем связывают эту вислую печать.

Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно-7

Интересно, что печать Мономаха нашли на территории не Старого замка, а Нового. А этого говорит о том, что, возможно, в XI или XII веке эта земля уже была заселена и застроена.

Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно-10

Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно-12

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Наталья Кизюкевич # Фотофакт

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