«Мы приходили на кинопробы и ждали звоночка, как манны небесной»: Ирина Нарбекова о работе на «Беларусьфильме»

В 2019 году Национальная киностудия «Беларусьфильм» отмечает 95-летие. Сколько отснято кинолент – не пересчитать. Но особенно приятно, что к созданию многих из них приложили руку женщины. Не хуже мужчин наши девушки справлялись с тяжёлыми кинокамерами, световыми приборами, декорациями. И, конечно, исполняли роли. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий мастер сцены, актриса театра и кино, заслуженная артистка Республики Беларусь – Ирина Нарбекова и лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, кинооператор – Татьяна Логинова.

Ирина Вениаминовна, как давно Вы снимаетесь на «Беларусьфильме»? Ирина Нарбекова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РБ:

Это был далекий 1972 год. Моя подружка узнала, что на киностудии «Беларусьфильм» будет сниматься кино. Причём название такое – «Зимородок». Ну, мы знали, что это птица такая, которая зимой родилась. Красивенькая, с яркими оперениями. И, как водится, мы пошли с ней вместе, но повезло мне. Но я тогда поняла одно: твоё будет обязательно твоим. На первых порах, когда мы уже закончили институт, работали в театре, на киностудии «Беларусьфильм» всегда ждали предложений: а вдруг позвонят! Тогда были кинопробы, никаких кастингов не было. Мы приходили на эти кинопробы и ждали звоночка, как манны небесной. А потом ты понимаешь, конечно, это волнение – подошёл-не подошёл, понравился-не понравился. Но это тоже лотерейный билет. Ведь, выбирают не потому, что ты плохо сыграл. Это и типаж, и ансамбль. Всё-таки, наша профессия – это коллективное творчество.