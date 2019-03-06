«Мы приходили на кинопробы и ждали звоночка, как манны небесной»: Ирина Нарбекова о работе на «Беларусьфильме»

В 2019 году Национальная киностудия «Беларусьфильм» отмечает 95-летие. Сколько отснято кинолент – не пересчитать. Но особенно приятно, что к созданию многих из них приложили руку женщины.
Не хуже мужчин наши девушки справлялись с тяжёлыми кинокамерами, световыми приборами, декорациями. И, конечно, исполняли роли.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий мастер сцены, актриса театра и кино, заслуженная артистка Республики Беларусь – Ирина Нарбекова и лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, кинооператор – Татьяна Логинова.
Ирина Вениаминовна, как давно Вы снимаетесь на «Беларусьфильме»?
Ирина Нарбекова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РБ:
Это был далекий 1972 год. Моя подружка узнала, что на киностудии «Беларусьфильм» будет сниматься кино. Причём название такое – «Зимородок». Ну, мы знали, что это птица такая, которая зимой родилась. Красивенькая, с яркими оперениями. И, как водится, мы пошли с ней вместе, но повезло мне. Но я тогда поняла одно: твоё будет обязательно твоим. На первых порах, когда мы уже закончили институт, работали в театре, на киностудии «Беларусьфильм» всегда ждали предложений: а вдруг позвонят! Тогда были кинопробы, никаких кастингов не было. Мы приходили на эти кинопробы и ждали звоночка, как манны небесной.
А потом ты понимаешь, конечно, это волнение – подошёл-не подошёл, понравился-не понравился. Но это тоже лотерейный билет. Ведь, выбирают не потому, что ты плохо сыграл. Это и типаж, и ансамбль. Всё-таки, наша профессия – это коллективное творчество.
Будет ли организовано какое-нибудь мероприятие, посвященное 95-летию «Беларусьфильма»?
Ирина Нарбекова:
В декабре. 17 декабря – наш профессиональный праздник – День белорусского кино. Давно уже появилась идея, чтобы наши белорусские артисты, поскольку Год малой родины, по разным городам нашей Беларуси поездили бы, встретились со зрителем и вспомнили наше незабытое старое кино. Нам есть что сказать, есть что почитать, есть что спеть.
«Ты должна знать в 10 раз больше. Потому что мужчины ошибок нам не прощают». Кинооператор Татьяна Логинова о своей работе