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Мы приготовили зрителям целое «ожерелье премьер». Гендиректор Большого рассказал о новом театральном сезоне

08 сентября 2020 20:48
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Новости Беларуси. Новый театральный сезон в Большом многообещающий. В сентябре, кроме балета «Пер Гюнт», будет еще одна оперная постановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Декабрь подарит интересные спектакли для юных зрителей.

«Очень ждали и переживали, состоится ли». Театр оперы и балета открыл новый сезон спектаклем «Пер Гюнт»

Мы приготовили зрителям целое «ожерелье премьер». Гендиректор Большого рассказал о новом театральном сезоне-1

Мы приготовили зрителям целое «ожерелье премьер». Гендиректор Большого рассказал о новом театральном сезоне-3

Кроме этого, сейчас театр проводит благотворительную акцию: бесплатное посещение некоторых спектаклей людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, многодетным семьям, медикам и студентам.

Мы приготовили зрителям целое «ожерелье премьер». Гендиректор Большого рассказал о новом театральном сезоне-6

Александр Петрович, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Настроение рабочее, потому что очень длительный период мы были без зрителей, зритель – без театра, поэтому сегодня у нас действительно настоящий праздник, потому что наконец-то мы встретились, через пять месяцев. И это праздник для всех: и для зрителей, и для нас, конечно.

Сейчас мы начинаем премьеру балета «Пер Гюнт». Через пару дней еще одна премьера – это оперный спектакль «Фатум». Вообще, до конца 2020 года мы приготовили нашим зрителям, я бы так сказал, «ожерелье премьер». Таким образом, до конца года нашим зрителям будет что посмотреть. Я надеюсь, что наш текущий репертуар также будет интересен всем.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Александр Петрович # Юлия Стриго # Фотофакт

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