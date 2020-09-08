Мы приготовили зрителям целое «ожерелье премьер». Гендиректор Большого рассказал о новом театральном сезоне

Новости Беларуси. Новый театральный сезон в Большом многообещающий. В сентябре, кроме балета «Пер Гюнт», будет еще одна оперная постановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Декабрь подарит интересные спектакли для юных зрителей.

Александр Петрович, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Настроение рабочее, потому что очень длительный период мы были без зрителей, зритель – без театра, поэтому сегодня у нас действительно настоящий праздник, потому что наконец-то мы встретились, через пять месяцев. И это праздник для всех: и для зрителей, и для нас, конечно.

Сейчас мы начинаем премьеру балета «Пер Гюнт». Через пару дней еще одна премьера – это оперный спектакль «Фатум». Вообще, до конца 2020 года мы приготовили нашим зрителям, я бы так сказал, «ожерелье премьер». Таким образом, до конца года нашим зрителям будет что посмотреть. Я надеюсь, что наш текущий репертуар также будет интересен всем.