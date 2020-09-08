«Очень ждали и переживали, состоится ли». Театр оперы и балета открыл новый сезон спектаклем «Пер Гюнт»

Новости Беларуси. Театр оперы и балета 8 сентября начал новый сезон балетом «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига. В афише театра постановка появилась спустя более 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в наши дни драма Ибсена остается во многом актуальной. В центре сюжета – путь главного героя и романтический поиск себя в мире. С каким настроением театр встречал своих зрителей, материал Юлии Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент СТВ:

В основе сюжета лежит драматическая поэма Генрика Ибсена, созданная в 1867 году. Одна из основных тем балета – проблема самоопределения и реализации человека. В нем будет все: переплетение фантастических сюжетов, динамичная музыка, яркие костюмы и декорации, норвежские танцы и даже вокальный ансамбль из солистов оперы. К премьере в цехах театра пошили три сотни сценических образов. Цифры оправданы. Балет танцуют пять составов.

Долгожданное открытие. Очень ждали и переживали, состоится ли.

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Юлия Стриго:

Встреча театра с его поклонниками была долгожданной. Причина тому не только новый 88-й театральный сезон, но и большой перерыв в деятельности театра. Пандемия, к сожалению, лишила минчан и гостей столицы культурного рациона. Из-за коронавируса Большой театр Беларуси завершил прошлый сезон досрочно. Были отменены большинство апрельских спектаклей и все майские постановки. Конечно, новый формат онлайн-трансляций спектаклей утолял голод театральных гурманов, но, согласитесь, послевкусие от живой постановки совсем другое.

Татьяна Уласень, солистка балета Большого театра Беларуси:

Конечно, любому артисту, когда он долго не выходит на сцену, не хватает зрителей, зрительских оваций, потому что мы, можно сказать, напитываемся аплодисментами, это нас заряжает для дальнейшей работы. Поэтому, конечно, мы все с нетерпением ждем выхода на сцену, чтобы увидеть зрителя и показать новый спектакль. В этом спектакле я исполняю партию Кривой. Это персонаж, как бы на острии девушки, который олицетворяет кривые дороги, которые сводят путника с пути истинного. Мы на самом деле отрицательные персонажи в этом спектакле. Над нами есть руководитель – Пуговичник – для которого, собственно говоря, мы и стараемся.

Анна Фокина, ведущая балерина Большого театра Беларуси:

Сегодня для меня очень волнительный, торжественный день, потому что это рождение абсолютно нового спектакля – в постановке молодого хореографа Сергея Микеля. Спектакль уже сам по себе уникален, потому что он авторский, он особенный. Конечно, мы очень рады, что сегодня мы увидим нашего зрителя. Мы встретим нашего зрителя. Такой духовный будет обмен. Это очень важно.

Конечно, после длительного перерыва особенно тщательно приходилось готовиться, возвращать форму, потому что это очень непростое дело. Несмотря на все сложности пандемии, мы старались по возможности поддерживать форму. Мы любим свою профессию и очень хотим подарить наш новый спектакль нашему замечательному зрителю.