«Мы остались теми же людьми, как были в древности». На выставке в Гомеле показывают игрушки разных эпох

Новости Беларуси. Гомельские археологи представили на всеобщее обозрение игрушки горожан разных эпох, от средневековья до XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В коллекции – древняя шахматная фигура, керамические поделки, шарики для игры в «шурмель-шпиль», иудейские дрейдлы, астрагал, изготовленный из кости животного (прототип современного игрального кубика). Самый древний экспонат коллекции – фишка, выполненная из обломка керамики. С помощью нее жители летописного Гомеля играли в «мельницу». Правила игры дошли с IX века до наших дней. Это логическая настольная игра для двух человек.

Александр Писаренко, старший научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Да, играли. Например, в астрагалы играли. Она похожа, наверное, на «бабки». То есть выбиваешь те астрагалы, которые лежат разложенные. Их с определенного расстояния нужно было выбить и получить награду таким образом.

Суть этой выставки в том, что мы остались теми же людьми, как были в древности. И игрушки об этом говорят.