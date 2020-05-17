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«Мы остались теми же людьми, как были в древности». На выставке в Гомеле показывают игрушки разных эпох

17 мая 2020 12:17
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Новости Беларуси. Гомельские археологи представили на всеобщее обозрение игрушки горожан разных эпох, от средневековья до XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы остались теми же людьми, как были в древности». На выставке в Гомеле показывают игрушки разных эпох-1

В коллекции – древняя шахматная фигура, керамические поделки, шарики для игры в «шурмель-шпиль», иудейские дрейдлы, астрагал, изготовленный из кости животного (прототип современного игрального кубика). Самый древний экспонат коллекции – фишка, выполненная из обломка керамики. С помощью нее жители летописного Гомеля играли в «мельницу». Правила игры дошли с IX века до наших дней. Это логическая настольная игра для двух человек.

«Мы остались теми же людьми, как были в древности». На выставке в Гомеле показывают игрушки разных эпох-4

Александр Писаренко, старший научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Да, играли. Например, в астрагалы играли. Она похожа, наверное, на «бабки». То есть выбиваешь те астрагалы, которые лежат разложенные. Их с определенного расстояния нужно было выбить и получить награду таким образом.

Суть этой выставки в том, что мы остались теми же людьми, как были в древности. И игрушки об этом говорят.

«Мы остались теми же людьми, как были в древности». На выставке в Гомеле показывают игрушки разных эпох-7

Представленные экспонаты найдены на территории Гомеля, а также Лоевского и Добрушского районов. Эти артефакты относятся к разным историческим периодам и датируются от конца X до начала XX века.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Фотофакт

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