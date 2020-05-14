«Чуть ли не в тройку после водки и оружия входило кино». Что снимали и смотрели в 70-ые

В начале 70-ых всенародная любовь к кино достигает апогея. Люди едва не штурмом брали кинотеатры, у касс собирались огромные очереди, зрительные залы трещали по швам. Ведь далеко не в каждой квартире был телевизор. А увидеть шедевры на большом экране за копейки мог каждый желающий.

Анатолий Рыклин, начальник участка съёмочной техники РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Кино приносило большой доход, якобы чуть ли не в тройку после водки и оружия входило кино. В 70-ых и 80-ых годах попасть в кинотеатр, я не говорю про премьеру, вечером было очень сложно. Молодёжь ходила с любимой девушкой, можно было сходить только в кино. За два рубля можно было сходить в кино и угостить девушку мороженым.

Владимир Мороз, ведущий редактор студии «Летопись» РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

На техническое оборудование не жаловались, жаловались наши режиссёры на то, что с каждым годом меньше давали киноплёнки, было в своё время – один к десяти. То есть ты один полезный кадр – мог сделать 10 кадров, а 9 шли в корзину. А потом один к пяти, а уже когда к концу 80-ых – начало 90-ых – уже один к трём. Нужно было очень подумать перед тем, как включить камеру. В Минске был с десяток кинотеатров, один фильм шёл не больше недели, а то и несколько дней. Интерес зрителя всё время подогревали новыми картинами, репертуар обновлялся с завидной регулярностью. Понятное дело, что попасть в зал на премьеру спешили все. Считалось, что фильм окупился, если его посмотрели 15-20 миллионов зрителей.

Игорь Волчек, мультипликатор режиссёр, композитор:

Приступом брали кинотеатры, ночами стояли, занимали очереди, чтобы взять билет. Был такой потрясающий, замечательный фильм «Тайна двух океанов». Раз 10 я смотрел этот фильм! Впрочем, триумф кино наблюдался по всему миру. Голливуд переживал свой второй взлёт. Творческое сообщество получает больше свободы в выражении своих мыслей, а публика становится более восприимчивой. В этот период многие делают себе имя. Советские кинематографисты стараются не отставать от мирового тренда. Студии имени Довженко, «Ленфильм», «Беларусьфильм» сотрудничают и помогают друг другу аппаратурой и специалистами. Анатолий Рыклин:

На всех студиях работали практически только выпускники Ленинградского института киноинженеров. Как мы тогда шутили, если я попаду в любой город и если там есть киностудия, то я буду накормлен, уложен спать, и напоен, и никаких проблем. Этот отрезок времени критики в один голос назовут «золотым веком» отечественной киноиндустрии. Приходят режиссёры со свежим взглядом. Все без исключения картины окупались и приносили студии солидный доход. Популярность отдельных профессий, связанных с кино, взлетает до небес.

Татьяна Логинова, оператор:

Сценарист за сценарий мог получить и сразу купить себе автомобиль. Правда, те же редакторы такими гонорарами похвастаться не могли. В среднем, их доход составлял 150 рублей. Конкуренция растёт, режиссёры стремятся сделать свои картины более зрелищными и всё чаще зовут в кадр каскадёров. За работу на грани жизни и смерти им выплачивали неплохие деньги. Если актёр получал три рубля, то каскадер все 30. А поработать с маститым режиссёром считалось за честь.

Роман Королев, председатель Ассоциации каскадёров и трюкового искусства Беларуси:

Это были легендарные режиссёры и операторы. Тогда не было таких камер, которые можно было переносить вручную, не было коптеров, не было ничего, и они умудрялись это снимать. Что касается белорусского кино, учитывая, что была советская страна, были очень выдающиеся люди, потому что для того, чтобы вырваться наверх среди 15 республик, была такая некоторая конкуренция. Были выдающиеся люди, которые делали трюки. Они умели и водить машину, и переворачиваться, и гореть. К середине 70-ых годов времени ресурсы студии значительно выросли. В первую очередь, материальные. На картины денег не жалели. По объёмам финансирования минская киностудия не уступала киевской и ленинградской. Стандартная программа на год: 5 художественных и 5 двухсерийных телевизионных фильмов. Старались снимать в тёплый сезон, параллельно работая сразу над десятью фильмами!

Татьяна Логинова:

Последнее слово техники было не у нас, это было всё на Западе, а у нас были ужасные эти камеры: «Дружба», «Союз» – такие громадные, неповоротливые. Каждый оператор дрался за то, чтобы ему дали рефлекс, дали хороший объектив, оптику дали хорошую, немецкую. Перед тем, как выйти на экран, фильмы тщательно отсматривала специальная комиссия. Цензуре подвергались абсолютно все картины. Многие из них десятилетиями лежали на полках, пока, наконец, не выходили в широкий прокат.