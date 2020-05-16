«Зона комфорта». В Гомеле с помощью выставки проанализировали, как менялся отдых горожан

Новости Беларуси. Человеческие сны как музейные экспонаты. В Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей представили концептуальную выставку, в рамках которой постарались проанализировать, как менялся отдых горожан за последние полтора века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для визуализации темы сна использована оригинальная кровать известного гомельского дирижера начала прошлого века, живопись и скульптура.

Коллективный досуг представлен от светских раутов и салонов в царский период до футбольных матчей и народных гуляний советского пролетариата.

Также на выставке можно найти гид по ресторанам и синематограф начала XX века, результаты различных хобби горожан: от резьбы по дереву до коллекционирования спичечных коробков.

Анна Кузьмич, заведующая историко-краеведческим отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Вот эти все предметы, возможно, натолкнут современного человека на то, чем он может себя занять. Как он может проявить свои способности, что может создать благодаря тому, что у него появилось свободное время, которое он может потратить на такого рода вещи.