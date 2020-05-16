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«Зона комфорта». В Гомеле с помощью выставки проанализировали, как менялся отдых горожан

16 мая 2020 12:56
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Новости Беларуси. Человеческие сны как музейные экспонаты. В Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей представили концептуальную выставку, в рамках которой постарались проанализировать, как менялся отдых горожан за последние полтора века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зона комфорта». В Гомеле с помощью выставки проанализировали, как менялся отдых горожан-1

Для визуализации темы сна использована оригинальная кровать известного гомельского дирижера начала прошлого века, живопись и скульптура.

«Зона комфорта». В Гомеле с помощью выставки проанализировали, как менялся отдых горожан-4

Коллективный досуг представлен от светских раутов и салонов в царский период до футбольных матчей и народных гуляний советского пролетариата.

«Зона комфорта». В Гомеле с помощью выставки проанализировали, как менялся отдых горожан-7

Также на выставке можно найти гид по ресторанам и синематограф начала XX века, результаты различных хобби горожан: от резьбы по дереву до коллекционирования спичечных коробков.

«Зона комфорта». В Гомеле с помощью выставки проанализировали, как менялся отдых горожан-10

Анна Кузьмич, заведующая историко-краеведческим отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Вот эти все предметы, возможно, натолкнут современного человека на то, чем он может себя занять. Как он может проявить свои способности, что может создать благодаря тому, что у него появилось свободное время, которое он может потратить на такого рода вещи.

«Зона комфорта». В Гомеле с помощью выставки проанализировали, как менялся отдых горожан-13

В музее планируют в ближайшее время представить и онлайн-версию выставочного проекта «Зона комфорта».

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Анна Кузьмич # Фотофакт

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