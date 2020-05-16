Призрак в музыкальном или чародей в историческом? Как пройдёт Ночь музеев в Беларуси в 2020 году

Как правило, эта акция собирает толпы людей в выставочных залах. В 2020 году из-за пандемии коронавируса двери многих музеев будут закрыты, но это не помешает прикоснуться к искусству – экспозиции доступны онлайн. Так что за одну ночь можно совершить целое культурное путешествие по всей планете – побывать в Метрополитене в Нью-Йорке, парижском Лувре и Третьяковской галерее в Москве.

Новости Беларуси. Во всем мире отмечают Ночь музеев – традиционное событие мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно к ночи музеев присоединяется и Беларусь. Сегодня в афише много интересных событий. Например, национальный исторический музей подготовил специальную театрализованную экскурсию. В ее основу легла опера «Чарадзей».

Заинтриговал и музей музыки: организаторы анонсировали виртуальную экскурсию и пообещали познакомить гостей с призраком музея.