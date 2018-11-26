Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»

Новости Беларуси. Проснуться знаменитым. Поздно вечером 25 ноября в Минске определился победитель детского «Евровидения-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь эту мелодию подхватит весь мир. Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый Спеть в заветный хрустальный микрофон было мечтой Роксаны Венгель из Польши. С песней «Anyone I want to be» накануне вечером она стала триумфатором детского «Евровидения». Польская участница была в фаворитах во многих рейтингах. И хотя после оценок жюри ее не было в топ-3 – лидировала яркая австралийка – онлайн-голосов хватило, чтобы с лихвой обойти остальных конкурсантов.

Анжелина из Франции – вторая по количеству зрительских симпатий, в итоге она осталась на второй строчке. А Австралия замкнула топ-3. Белорус Даниэль Ястремский – на 11 месте.

На домашней сцене редко удается выигрывать, хотя номер нашего участника позитивно оценила международная пресса.

Роберт Лилли, журналист (Великобритания):

Это было лучшее его выступление за всю неделю! Фантастика! Очень-очень хорошо!

Роксана Венгель, победитель Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018»:

Меня так тепло принимали зрители, очень позитивная публика. Я пока не могу даже поверить в победу, счастлива была быть здесь эти дни. К сожалению, немного успела увидеть в Минске. Но то, что видела, мне очень понравилось. Сейчас хотелось бы заняться записью альбома, чтобы порадовать всех моих поклонников.