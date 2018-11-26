Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»
Новости Беларуси. Проснуться знаменитым. Поздно вечером 25 ноября в Минске определился победитель детского «Евровидения-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь эту мелодию подхватит весь мир.
Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый
Спеть в заветный хрустальный микрофон было мечтой Роксаны Венгель из Польши. С песней «Anyone I want to be» накануне вечером она стала триумфатором детского «Евровидения». Польская участница была в фаворитах во многих рейтингах. И хотя после оценок жюри ее не было в топ-3 – лидировала яркая австралийка – онлайн-голосов хватило, чтобы с лихвой обойти остальных конкурсантов.
Анжелина из Франции – вторая по количеству зрительских симпатий, в итоге она осталась на второй строчке. А Австралия замкнула топ-3. Белорус Даниэль Ястремский – на 11 месте.
На домашней сцене редко удается выигрывать, хотя номер нашего участника позитивно оценила международная пресса.
Роберт Лилли, журналист (Великобритания):
Это было лучшее его выступление за всю неделю! Фантастика! Очень-очень хорошо!
Роксана Венгель, победитель Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018»:
Меня так тепло принимали зрители, очень позитивная публика. Я пока не могу даже поверить в победу, счастлива была быть здесь эти дни.
К сожалению, немного успела увидеть в Минске. Но то, что видела, мне очень понравилось. Сейчас хотелось бы заняться записью альбома, чтобы порадовать всех моих поклонников.
После финального шоу победительницу атаковали журналисты. Свою победу Роксана посвятила родной стране. Девочка увлекается дзюдо, а ее способности к пению неожиданно обнаружились в караоке. Она уже успела выиграть польское детское шоу «Голос». А после победы на детском «Евровидении» мечтает выпустить дебютный альбом и отправиться на гастроли.
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