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Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»

26 ноября 2018 06:39
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Новости Беларуси. Проснуться знаменитым. Поздно вечером 25 ноября в Минске определился победитель детского «Евровидения-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь эту мелодию подхватит весь мир.

Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый

Спеть в заветный хрустальный микрофон было мечтой Роксаны Венгель из Польши. С песней «Anyone I want to be» накануне вечером она стала триумфатором детского «Евровидения». Польская участница была в фаворитах во многих рейтингах. И хотя после оценок жюри ее не было в топ-3 – лидировала яркая австралийка – онлайн-голосов хватило, чтобы с лихвой обойти остальных конкурсантов.

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-1

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-3

Анжелина из Франции – вторая по количеству зрительских симпатий, в итоге она осталась на второй строчке. А Австралия замкнула топ-3. Белорус Даниэль Ястремский – на 11 месте.

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-6

На домашней сцене редко удается выигрывать, хотя номер нашего участника позитивно оценила международная пресса.

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-9

Роберт Лилли, журналист (Великобритания):
Это было лучшее его выступление за всю неделю! Фантастика! Очень-очень хорошо!

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-12

Роксана Венгель, победитель Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018»:
Меня так тепло принимали зрители, очень позитивная публика. Я пока не могу даже поверить в победу, счастлива была быть здесь эти дни.

К сожалению, немного успела увидеть в Минске. Но то, что видела, мне очень понравилось. Сейчас хотелось бы заняться записью альбома, чтобы порадовать всех моих поклонников.

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-15

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-17

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-19

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-21

Победительница детского «Евровидения-2018»: «Пока не могу даже поверить в победу»-23

После финального шоу победительницу атаковали журналисты. Свою победу Роксана посвятила родной стране. Девочка увлекается дзюдо, а ее способности к пению неожиданно обнаружились в караоке. Она уже успела выиграть польское детское шоу «Голос». А после победы на детском «Евровидении» мечтает выпустить дебютный альбом и отправиться на гастроли.

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# Культура # Фотофакт

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