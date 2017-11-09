«Мы абсалютна еўрапейская краiна з еўрапейскай культурай, еўрапейскай гiсторыяй»: концерт Tuba mirum прошел в Белгосфилармонии

Новости Беларуси. О культуре на универсальном, музыкальном, языке: в рамках международного фестиваля искусств в Минске прозвучал концерт с участием французского маэстро. Tuba mirum – так назывался перформанс духового оркестра – стал символом культурного единства европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Фролов, художественный руководитель проекта, дирижер:

Iдзе непасрэдны кантакт у гэтым часе: тут і цяпер. Мы i так зблiжаны, мы i так з’яуляемся, можна сказать, цэнтрам Еўропы i адным з элементаў еўрапейскiх працэсаў. I 500-годдзе, якое мы святкуем ужо цэлы год i заканчваем гэтым канцэртам – пастскрыптумам юбiлея – гэтае святкаванне, мы як раз паказваем, успамiнаем, што мы абсалютна еўрапейская краiна з еўрапейскай культурай, еўрапейскай гiсторыяй.

Международный фестиваль искусств «Белорусская музыкальная осень – 2017» традиционно проходит в Белгосфилармонии. Насладиться искусством, объединяющим страны в единую симфонию, можно до 30 ноября.