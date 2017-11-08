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Время отберет лучших: выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске

08 ноября 2017 20:18
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Новости Беларуси. 8 ноября в Минске открылась выставка фоторабот времен послевоенного СССР. Автор экспозиции – Юрий Иванов, чье имя давно стало известным в истории фотографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 47 лет работы фотокорреспондентом ему удалось запечатлеть практически все переломные моменты в судьбе советского человека.

Время отберет лучших: выставка фоторабот послевоенной эпохи Юрия Иванова проходит в Минске-1

Юрий Иванов, автор выставки:
Моя мама всегда говорила именно после войны: «Лишь бы не было войны». Это всегда жило в народе, в любом народе после войны – лишь бы не было войны.

У каждого фотографа есть свой взгляд на жизнь, и это надо ценить, потому что есть такое понятие – «почерк фотографии». Я в фотографии своих коллег узнаю. Пусть их будет больше – время отберет лучших.

Особое место среди выставленных работ занимает легендарная «Летучка»: в 1990 году снимок признали лучшим в мире за 10-тилетие. Увидеть этот исторический кадр можно до конца ноября.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Юрий Иванов

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