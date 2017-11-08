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Здесь нет обмана, здесь песня души: 10 дней 9 белорусских художников рисовали Оршанский район

08 ноября 2017 06:45
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Новости Беларуси. Орша в архитектуре, пейзажах и лицах. В музее имени Короткевича появилась возможность совершить художественный экскурс по живописным уголкам земли, подарившей Беларуси десятки именитых земляков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь нет обмана, здесь песня души: 10 дней 9 белорусских художников рисовали Оршанский район-1

В Оршанском районе на протяжении 10 дней 9 белорусских художников передавали свои эмоции и ощущения на полотна. Сегодня часть картин – 24 работы – представлены в экспозиции. Здесь виды Барани, Копыси и Межево. Эти работы стали связующей нитью между прошлым и настоящим Орши.

Здесь нет обмана, здесь песня души: 10 дней 9 белорусских художников рисовали Оршанский район-4

Александр Внуков, член Союза художников Беларуси:
Мы были просто восхищены, что именно в те дни, когда мы писали работы на пленэре, погоды была исключительно теплая. Поэтому это все – переживания, внутреннее состояние души – оно видно в этих работах. Здесь нет обмана, здесь песня души. Она передается от настроения человека, художника.

И хотелось, чтобы это настроение было принято правильно и зрителями.

Здесь нет обмана, здесь песня души: 10 дней 9 белорусских художников рисовали Оршанский район-7

Во время пленэра было написано около 40 работ. Часть из них будет подарена Орше в честь 950-летия города. Еще несколько до конца месяца презентуют в Минске во время открытия культурного центра.

# Культура # Фотофакт # живопись

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