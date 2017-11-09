«По таким артефактам можно начинать историю города от начала ХІ столетия»: коллекцию старинных украшений получил в дар музей истории Могилева

Новости Беларуси. Уникальный подарок получил музей истории Могилева. Уроженец города Валерий Казаков, ныне проживающий в Москве, приобрел на аукционе и передал землякам коллекцию старинных украшений. Это серебряные перстни, датированные ХVI-ХІХ веками, фрагмент браслета, крестик и монетовидный медальон времен Киевской Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все артефакты в разное время были найдены на территории Могилева и теперь, спустя годы, вновь вернулись в город. Наибольший интерес у историков вызывает медальон. На одной его стороне изображен герб «Трезубец» – символ династии Рюриковичей, на второй – Георгий Победоносец. Установлено, что медальон относится к ХІ веку, то есть за два столетия до первого официального упоминания в летописи о Могилеве.