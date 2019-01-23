«Музейный квартал», именной шоколад и гимн: как отметят юбилей Национального художественного музея

Новости Беларуси. Собственным гимном и именным шоколадом отметит юбилей Национальный художественный музей. 80 лет ему исполнится уже в четверг 24 января, но знаковыми мероприятиями будет отмечен весь 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из них – международная конференция по реставрации художественных ценностей. Ее анонс уже вызвал большой интерес зарубежных специалистов. Но, пожалуй, самое ожидаемое событие – открытие нового здания «музейного квартала». Кроме выставочных залов с климат-контролем, для посетителей будут работать арт-кафе и сувенирный магазин.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:

Сёння ў нас, нажаль, не хапае выставачных плошчаў. Мы вымушаны нават пастаянныя экспазіцыі закрываць і рабіць часовыя выстаўкі. Скажам, з тых жа нашых замежных музеяў, ад нашых калег, якія патрабуюць клімат-кантроль, усе меры аховы і гэтак далей. І з уводам праз 5-7 гадоў музейнага квартала мы зможам поўнасцю зняць усе гэтыя праблемы.