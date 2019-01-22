Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга пройдёт 25 января в Заславле

Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси

Этот год мы обратили внимание на меленькие города. Мы все родились в маленьких городах, там наша родина. За это время мы сделали больше 26 концертов. Сегодня нет такого уголка, куда б мы не попали и где бы мы не рассказали то, что такое Беларусь. А вместе с нами великий оркестр.







Среди творческих мероприятий пройдет и детская художественная выставка. Финальным аккордом станет выступление артистов эстрады.