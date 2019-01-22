Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга пройдёт 25 января в Заславле

Новости Беларуси. Погрузитесь в мир творчества. Большая концертная площадка развернется в Заславле 25 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Погрузитесь в мир творчества. Большая концертная площадка развернется в Заславле 25 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга в 19-й раз пройдет в древнем городе. Откроют мероприятие юные музыканты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас – стены детской школы искусств зальются яркими музыкальными красками.
Впервые на фестивале можно будет услышать джазовую музыку. Прозвучат 27 произведений выдающихся композиторов классической камерной музыки. Среди них – Дмитрий Смольский, Евгений Глебов. Большое внимание оркестр Михаила Финберга отдал Году малой Родине. Много выступлений прошли в деревнях и агрогородках.
Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси
Этот год мы обратили внимание на меленькие города. Мы все родились в маленьких городах, там наша родина. За это время мы сделали больше 26 концертов. Сегодня нет такого уголка, куда б мы не попали и где бы мы не рассказали то, что такое Беларусь. А вместе с нами великий оркестр.
Среди творческих мероприятий пройдет и детская художественная выставка. Финальным аккордом станет выступление артистов эстрады.