Объявлен конкурс на лучший перевод на белорусский язык недавно найденного стихотворения Максима Богдановича

В Беларуси стартовал конкурс на лучший перевод на белорусский перевод стихотворения Максима Богдановича под названием «Дистихи». Старт литературному соревнованию дала студенческая тетрадь классика, которую, спустя 100 лет поиска, обнаружили в архивах.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий научный сотрудник филиала «Литературный музей Максима Богдановича» учреждения «Государственный музей истории белорусской литературы» – Ирина Мышковец.

Как так искали тетрадь Максима Богдановича 100 лет в архивах?! Как такое возможно? Как нашли?

Ирина Мышковец, ведущий научный сотрудник филиала «Литературный музей Максима Богдановича» учреждения «Государственный музей истории белорусской литературы»:

Про эту тетрадь первым вспоминает Адам Богданович, отец поэта, когда шла подготовка для издания первого полного сборника стихов. Адам Богданович обратился к знакомым Максима, его друзьям, коллегам, одноклассникам и обратился к своему свояку Максиму Горькому. Он спросил Максима Горького, отправил ли ему Максим свою тетрадь со стихами из своего сборника «Вянок». Горький дал отказ в 1925 году, что Максим Богданович своей книги не отправлял и тетрадь со стихами тоже. На самом деле, тетрадь, как мы видим, была, она существовала, но, возможно, так случилось, что Горький, может, её не видел. Эту тетрадь Максим Богданович отправил в редакцию товарищества «Знание», там, где он как раз был в руководстве с Максимом Горьким. Понятно, что вся корреспонденция, которая приходила на адрес редакции, проходила через его руки. И понятно, что не вся корреспонденция, которая поступала в редакцию, была опубликована.

Таким образом, эта тетрадь осталась в архиве товарищества «Знание» и после того, как стали собирать материалы, связанные с Максимом Горьким, эта тетрадь попала в архив Максима Горького в Москве. И тихо лежала там среди других материалов.

В ноябре 2017 года мне посчастливилось попасть в Москву на гуманитарный медиафорум. Во время своего выступления я озвучила вот эту идею о том, что в архиве Горького сохраняются материалы, и мы могли создать совместный проект. То, что мы, как бы, попросили поднять материалы Богдановича, подтолкнуло наших российских коллег Института мировой литературы к поиску материала. Таким образом, Дарья Сергеевна Московская, заместитель директора Института мировой литературы, обнаружила тетрадь стихов.

Почему это стихотворение «Дистихи» было написано не на белорусском языке?

Ирина Мышковец:

Когда поближе познакомишься с биографией Максима, то понятно, что в Беларуси он прожил всего 5 лет. Большую часть жизни он провел далеко за пределами белорусских этнических территорий. Он начал писать стихи на белорусском языке, потом его творчество расширилось. У него есть произведения на белорусском, на русском языке, есть на украинском языке. И Максим очень активно занимался переводами. На определённом этапе он дошёл до того, что занялся переводами своих стихов на русский язык. И так получилось, что «Дистихи» являются переводом с белорусского языка.

В тетради, которая находится в Москве, 8 стихов, из которых 7 – известные и в русском, в рукописном варианте, тетрадь сохраняется в нашем музее, и они известные в белорусском варианте. Этот стих – он только на русском.

Сразу прозвучало два направления – это сделать перевод на белорусский язык, а второе конкретное направление для музейных сотрудников – искать оригинальный белорусский стих. Для меня становится очень интересным, что, а когда вдруг мы найдём белорусский вариант Максима Богдановича, совпадёт ли и кто победит в этом.

Не страшно ли браться за классику белорусской литературы и выступать в качестве переводчика Максима Богдановича? Кто может принимать участие? Есть ли какие-то ограничения или каждый желающий?

Ирина Мышковец:

Есть только одно ограничение: по возрасту. Принимать участие могут граждане любых стран, любых национальностей, только те, кому исполнилось 16 лет, т. е. от 16 и старше.

Сотрудники музея Максима Богдановича принимают участие. Мы будем в качестве членов жюри, положение разработано. И спросить: не страшно ли браться за перевод, – я предлагаю позднее, по завершении конкурса, у победителей. Мне, например, как сотруднику музея, который встречается с творчеством Богдановича каждый день, конечно, страшно было бы посягнуть на святое, но мы посмотрим, насколько смелые белорусы, россияне, граждане других стран, насколько у них хватит духу попробовать сделать перевод на белорусский язык.

Большой ли состав жюри? Кто будет оценивать?

Ирина Мышковец:

Организаторами выступают Белорусское телеграфное агентство, Постоянный Комитет Союзного государства, Союз писателей Беларуси, Институт мировой литературы имени А.М. Горького, авторы находки и Государственный музей истории белорусской литературы, поскольку Литературный музей Максима Богдановича является филиалом этого учреждения.