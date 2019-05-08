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День Победы в Минске: афиша праздничных мероприятий

08 мая 2019 11:56
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Новости Беларуси. Основные торжества в честь Дня Победы по традиции пройдут в Минске – запланировано более 80 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программу откроет возложение венков и цветов к монументу Победы. Далее праздник переместится ко Дворцу спорта.

День Победы в Минске: афиша праздничных мероприятий-1

На открытой площадке у фонтана соберутся силачи. Проверить богатырскую силу сможет любой желающий.

День Победы в Минске: афиша праздничных мероприятий-4

В полдень на сцену выйдут творческие коллективы. Эстафету подхватят ретро-группы в Верхнем городе, а завершится музыкальный вечер большим концертом на площади Победы в сопровождении Президентского оркестра.

День Победы в Минске: афиша праздничных мероприятий-7

Ярмарки и выездная торговля развернутся на «Чижовка-Арене», в парке Павлова, у Комаровского рынка, в Троицком предместье и ещё на шести площадках.

День Победы в Минске: афиша праздничных мероприятий-10

Метро и общественный транспорт вечером будут ходить чаще. А вот улицы в районе площади Победы будут перекрывать. Следите за информацией ГАИ.

День Победы в Минске: афиша праздничных мероприятий-13

Кульминацией Дня Победы станет грандиозный салют. Его дадут с шести огневых позиций.

# День Победы # Культура # Фотофакт

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