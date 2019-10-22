Он рисует пилой. Человек редкой профессии живёт в Узденском районе

Новости Беларуси. Резчик по дереву Анатолий Трус из деревни Присынок Узденского района впечатляет своими скульптурами не только местных жителей, но и иностранных ценителей творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для кого-то дерево – это просто сырье. Для Анатолия – настоящее живое существо. Если он смотрит на кусок дерева, то не просто знает, что из него получится, но будто видит душу материала. Убежденность в том, что искусство начинается с маленького – в нем еще с детства.