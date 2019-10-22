Прямой эфир

Он рисует пилой. Человек редкой профессии живёт в Узденском районе

22 октября 2019 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Резчик по дереву Анатолий Трус из деревни Присынок Узденского района впечатляет своими скульптурами не только местных жителей, но и иностранных ценителей творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он рисует пилой. Человек редкой профессии живёт в Узденском районе-1

Действительно, белорусское искусство полюбили в разных странах. Анатолия уже приглашали работать, например, в Ливию, Финляндию, Канаду и Норвегию.

Как творчество происходит в родной деревне, знает Анастасия Кончиц.

Он рисует пилой. Человек редкой профессии живёт в Узденском районе-4

Для кого-то дерево – это просто сырье. Для Анатолия – настоящее живое существо. Если он смотрит на кусок дерева, то не просто знает, что из него получится, но будто видит душу материала. Убежденность в том, что искусство начинается с маленького  в нем еще с детства.

Он рисует пилой. Человек редкой профессии живёт в Узденском районе-7

Подробности – в видеоматериале

# Скульптура # Культура # Анатолий Трус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие
22 октября 2019 19:19

Чем живёт сегодня и кто творит его историю? Музей ВОВ отмечает 75-летие

Стартуют продажи билетов на фильмы «Лістапада»
21 октября 2019 07:00

Стартуют продажи билетов на фильмы «Лістапада»

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольных фильмов
20 октября 2019 12:15

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольных фильмов