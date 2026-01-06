Более 3 тыс. единиц городского общественного транспорта страны обновят в текущую пятилетку

Более трех тысяч единиц городского общественного транспорта обновят по всей стране в текущую пятилетку. Это предусмотрено государственной программой «Транспорт Беларуси», которую утвердило правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвижной состав городского общественного транспорта заменят на 10 %. В регионы и столицу закупят более современные и комфортные машины отечественного производства. Это, в основном, электробусы и троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Кроме того, продолжится апгрейд вагонов метрополитена. Обновится и парк воздушных судов, а пассажирам станет проще добираться до Национального аэропорта. Его свяжет со столицей скоростная железная дорога.

Анастасия Бернюкевич, заместитель начальника управления стратегического развития и международного сотрудничества министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Завершены проектно-изыскательские работы по данному проекту, а уже к практической реализации приступили уже в 2025 году и планируется дальнейшая реализация этого проекта в следующей пятилетке. То есть, это будет сокращение времени доставки пассажиров от города Минска до Национального аэропорта.

В рамках госпрограммы «Транспорт Беларуси» запланирована реализация и других инвестиционных проектов. Наиболее значимые из них – реконструкция трамвайной сети в Витебске, обновление гидроузлов в Брестской области и возведение трамвайной линии в Новополоцке.