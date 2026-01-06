Лучшие условия для жизни – на что направлена новая госпрограмма по устойчивой энергетике

Зима традиционно становится моментом истины для базовых систем. Именно в такие периоды лучше всего видно, где ставка была сделана на устойчивость, а где – на внешнюю конъюнктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Энергетика редко прощает импровизацию. И когда в одних странах она превращается в фактор социальной напряженности, в других – остается тихой опорой повседневной жизни.
Беларусь этот сезон проходит спокойно и прогнозируемо. Потому что ключевые решения здесь принимаются не постфактум, а заранее.
Правительство утвердило Государственную программу «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы – как часть курса новой пятилетки и логичное продолжение решений, принятых на Всебелорусском народном собрании.
В Беларуси утверждена госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы.
Программа задает четкие ориентиры. В центре – снижение энергоемкости экономики, расширение использования местных энергетических ресурсов и дальнейшая модернизация отрасли. Речь идет не просто о выработке энергии, а об эффективности ее использования в промышленности, ЖКХ и социальной сфере. Белорусская энергетика сегодня – это разветвленная система электростанций, теплоисточников и сетей, которые последовательно обновляются. Уже сейчас значительная часть объектов работает на местных видах топлива, а энергосистема демонстрирует устойчивость вне зависимости от внешних колебаний цен. Особый акцент – на БелАЭС. На площадке в Островце уже действуют два энергоблока, еще один планируется ввести в эксплуатацию к 2035-2038 годам. Решение о его строительстве принято по итогам совещания у Президента в ноябре 2025 года.
Отдельный акцент на энергетическую самостоятельность. К 2030 году доля местных ресурсов в топливно-энергетическом балансе должна составлять треть. Кроме того, программа предусматривает обновление сетей, внедрение современных технологий учета и управления, а также поддержку энергоэффективных решений на местах: в регионах и на предприятиях. И все это – часть общей логики новой пятилетки: сильная экономика, устойчивые регионы и надежная инфраструктура, которая работает на человека, а не проверяет его на прочность коммунальными платежками.
И пока в одних странах сбои в базовых системах становятся поводом для уличных протестов, у нас ключевые сферы – от энергетики до социальной политики – продолжают выстраиваться на годы вперед. Создавая условия для устойчивой жизни человека.