Лучшие условия для жизни – на что направлена новая госпрограмма по устойчивой энергетике

Зима традиционно становится моментом истины для базовых систем. Именно в такие периоды лучше всего видно, где ставка была сделана на устойчивость, а где – на внешнюю конъюнктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетика редко прощает импровизацию. И когда в одних странах она превращается в фактор социальной напряженности, в других – остается тихой опорой повседневной жизни.

Беларусь этот сезон проходит спокойно и прогнозируемо. Потому что ключевые решения здесь принимаются не постфактум, а заранее.

Правительство утвердило Государственную программу «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы – как часть курса новой пятилетки и логичное продолжение решений, принятых на Всебелорусском народном собрании.