Благодаря батлейке узнавали последние новости! Рассказываем, как появился уникальный кукольный театр

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В рождественские дни батлейщики грузили свой волшебный ящик в сани и везли представление из деревни в деревню. Как выглядел первый «гастрольный театр»? Кто в нем играл? И почему сегодня, в наш цифровой век, деревянные куклы все еще популярны?

Ответ ищите в следующем сюжете!

Новогодние каникулы и Святки – время чудес! Они неизменно ассоциируются с батлейкой – народным театром кукол. Еще в XVI веке католики стали показать библейские сценки. Название батлейки весьма символично – от Вифлеема – Батлеема, древнего города, где появился на свет Иисус Христос.