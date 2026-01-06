Благодаря батлейке узнавали последние новости! Рассказываем, как появился уникальный кукольный театр
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В рождественские дни батлейщики грузили свой волшебный ящик в сани и везли представление из деревни в деревню. Как выглядел первый «гастрольный театр»? Кто в нем играл? И почему сегодня, в наш цифровой век, деревянные куклы все еще популярны?
Ответ ищите в следующем сюжете!
Новогодние каникулы и Святки – время чудес! Они неизменно ассоциируются с батлейкой – народным театром кукол. Еще в XVI веке католики стали показать библейские сценки. Название батлейки весьма символично – от Вифлеема – Батлеема, древнего города, где появился на свет Иисус Христос.
Самым распространенным спектаклем был «Царь Ирод». Иудейский правитель был в гневе, когда Спасителя провозгласили новым царем, приказал убить всех младенцев, которые родились в один день с Иисусом. Но Иосифу с Марией явился ангел, который предупредил об опасности, – они сбежали в Египет. А злодея-Ирода ожидала расплата.
Анна Косач, ведущий научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:
Копию могилевской батлейки, где двигались фигурки, мы заказывали у режиссера витебского кукольного театра Александра Сидорова. У нас есть еще два типа батлеек – это ясельки, произошло название от слова «ясли», в которые после рождения положили Христа. Там уже ничего не двигалось, просто рисовали рисунки либо делали скульптурки, и такой домик ставили в костеле или церкви возле алтаря, при входе в костел. В Витебской области использовался «Витебский жлоб» – это театр теней, свечку зажигали, воздух поднимался вверх, приводил в движение диск с бумажными фигурками, экран делали из ткани либо из бумаги, появлялись тени.
Спустя время к религиозным сюжетам добавились бытовые сценки – интермедии. В XIX веке народные спектакли достигли расцвета! Традиционно батлейку ставили с 25 декабря по 19 января.
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