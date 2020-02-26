Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле

Артём Карпенко, житель Гомеля:

Каждая выставка, которая приурочена к 75-летию Победы, и в целом все мероприятия, которые приурочены Великой Отечественной войне, которые раскрывают историческую правду, для меня как для молодого человека действительно интересны и важны. На мой взгляд, это помогает сегодня нам, белорусам, сохранить ту самую историческую справедливость, которую, возможно, кто-то пытается исказить в тех или иных целях.