Помогает сохранить историческую справедливость. Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» проходит в Гомеле

Новости Беларуси. Уникальные снимки военной хроники из архива Белорусского телеграфного агентства объединил фотопроект «Беларусь помнит. 75 мгновений войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальные снимки военной хроники из архива Белорусского телеграфного агентства объединил фотопроект «Беларусь помнит. 75 мгновений войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь сражений, радость освобождения, будни партизан и восстановление разрушенных белорусских городов. Выставка, презентованная в Гомеле, это работы военных корреспондентов, в основном малоизвестные кадры: раритетные чёрно-белые снимки, сделанные в годы Великой Отечественной войны.
Артём Карпенко, житель Гомеля:
Каждая выставка, которая приурочена к 75-летию Победы, и в целом все мероприятия, которые приурочены Великой Отечественной войне, которые раскрывают историческую правду, для меня как для молодого человека действительно интересны и важны. На мой взгляд, это помогает сегодня нам, белорусам, сохранить ту самую историческую справедливость, которую, возможно, кто-то пытается исказить в тех или иных целях.
Фотовыставка «Беларусь помнит. 75 мгновений войны» пробудет в Гомеле до 5 марта, а затем продолжит путь по областным центрам страны. В планах организаторов представить экспозицию в Австрии и Израиле.