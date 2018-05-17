Money, money. В Минске можно посмотреть, как делали фальшивые деньги

Новости Беларуси. Необычная денежная выставка открылась 17 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные экспонаты – фальшивые монеты. Здесь целая история создания поддельных денег, которая началась еще во времена античности. Некоторым монетам больше двух тысяч лет.

Их не только покажут на выставке, но еще и расскажут, как менялась ответственность за подделку денег в разные исторические периоды.

Нина Колымаго, заместитель директора по научной работе Национального исторического музея Беларуси:

Иногда даже по одной фальшивой монете мы можем определить, какая монетная система была в тот или иной период в том или ином государстве. Это огромная научная работа.

Людмила Толкачёва, исполняющий обязанности заведующего отделом археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Беларуси:

На выставке представлены как фальшивые монеты, так и оригиналы того времени для сравнения. В тот период времени фальшивая монета лакировалась серебром. Но с течением времени это серебро стирается и монета выглядит не так презентабельно.