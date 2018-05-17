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Money, money. В Минске можно посмотреть, как делали фальшивые деньги

17 мая 2018 19:56
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Новости Беларуси. Необычная денежная выставка открылась 17 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Money, money. В Минске можно посмотреть, как делали фальшивые деньги-1

 Главные экспонаты – фальшивые монеты. Здесь целая история создания поддельных денег, которая началась еще во времена античности. Некоторым монетам больше двух тысяч лет.

Money, money. В Минске можно посмотреть, как делали фальшивые деньги-3

Их не только покажут на выставке, но еще и расскажут, как менялась ответственность за подделку денег в разные исторические периоды.

Money, money. В Минске можно посмотреть, как делали фальшивые деньги-5

Нина Колымаго, заместитель директора по научной работе Национального исторического музея Беларуси:
Иногда даже по одной фальшивой монете мы можем определить, какая монетная система была в тот или иной период в том или ином государстве. Это огромная научная работа.

Money, money. В Минске можно посмотреть, как делали фальшивые деньги-7

Людмила Толкачёва,  исполняющий обязанности заведующего отделом археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Беларуси:
На выставке представлены как фальшивые монеты, так и оригиналы того времени для сравнения. В тот период времени фальшивая монета лакировалась серебром. Но с течением времени это серебро стирается и монета выглядит не так презентабельно.

Money, money. В Минске можно посмотреть, как делали фальшивые деньги-9

Также в экспозиции фальшивые банкноты, инструменты для подделки купюр и деньги, изготовленные специально для коллекционеров. Увидеть все это можно до середины июля.

# Выставки в Минске

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