Money, money. В Минске можно посмотреть, как делали фальшивые деньги

Новости Беларуси. Необычная денежная выставка открылась 17 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычная денежная выставка открылась 17 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные экспонаты – фальшивые монеты. Здесь целая история создания поддельных денег, которая началась еще во времена античности. Некоторым монетам больше двух тысяч лет.
Их не только покажут на выставке, но еще и расскажут, как менялась ответственность за подделку денег в разные исторические периоды.
Нина Колымаго, заместитель директора по научной работе Национального исторического музея Беларуси:
Иногда даже по одной фальшивой монете мы можем определить, какая монетная система была в тот или иной период в том или ином государстве. Это огромная научная работа.
Людмила Толкачёва, исполняющий обязанности заведующего отделом археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Беларуси:
На выставке представлены как фальшивые монеты, так и оригиналы того времени для сравнения. В тот период времени фальшивая монета лакировалась серебром. Но с течением времени это серебро стирается и монета выглядит не так презентабельно.
Также в экспозиции фальшивые банкноты, инструменты для подделки купюр и деньги, изготовленные специально для коллекционеров. Увидеть все это можно до середины июля.