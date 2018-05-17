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Под открытым небом на площади Якуба Коласа открылась выставка «белорусского Сальвадора Дали»

17 мая 2018 19:34
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Новости Беларуси. Впервые проект «Художник и город» открылся в 2012 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тогда столица увидела 19 потрясающих работ Марка Шагала.

Под открытым небом на площади Якуба Коласа открылась выставка «белорусского Сальвадора Дали»-1

Под открытым небом на площади Якуба Коласа открылась выставка «белорусского Сальвадора Дали»-3

Сегодня на выставке представлены более 30 работ белорусского живописца Георгия Скрипниченко. Картины отличаются особой мифологией и отсылкой в историю. Последние годы жизни художник провёл в Минске.

Под открытым небом на площади Якуба Коласа открылась выставка «белорусского Сальвадора Дали»-6

Поэтому на холстах можно увидеть знакомые пейзажи города. Выставка будет открыта на протяжении пяти месяцев, а после 20 сентября переедет в Витебск.

Под открытым небом на площади Якуба Коласа открылась выставка «белорусского Сальвадора Дали»-9

Ольга Жукова, представитель генерального партнера проекта «Художник и город»:
Возможно, если это будет принято хорошо и жителями нашего города, и Витебска, и мы видим положительные отклики в соцсетях, мы сможем расшириться ещё больше.

# Выставки в Минске # Культура # Ольга Жукова # Фотофакт

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