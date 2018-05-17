Под открытым небом на площади Якуба Коласа открылась выставка «белорусского Сальвадора Дали»

Новости Беларуси. Впервые проект «Художник и город» открылся в 2012 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тогда столица увидела 19 потрясающих работ Марка Шагала.

Сегодня на выставке представлены более 30 работ белорусского живописца Георгия Скрипниченко. Картины отличаются особой мифологией и отсылкой в историю. Последние годы жизни художник провёл в Минске.

Поэтому на холстах можно увидеть знакомые пейзажи города. Выставка будет открыта на протяжении пяти месяцев, а после 20 сентября переедет в Витебск.