Под открытым небом на площади Якуба Коласа открылась выставка «белорусского Сальвадора Дали»

Новости Беларуси. Впервые проект «Художник и город» открылся в 2012 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тогда столица увидела 19 потрясающих работ Марка Шагала.
Новости Беларуси. Впервые проект «Художник и город» открылся в 2012 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тогда столица увидела 19 потрясающих работ Марка Шагала.
Сегодня на выставке представлены более 30 работ белорусского живописца Георгия Скрипниченко. Картины отличаются особой мифологией и отсылкой в историю. Последние годы жизни художник провёл в Минске.
Поэтому на холстах можно увидеть знакомые пейзажи города. Выставка будет открыта на протяжении пяти месяцев, а после 20 сентября переедет в Витебск.
Ольга Жукова, представитель генерального партнера проекта «Художник и город»:
Возможно, если это будет принято хорошо и жителями нашего города, и Витебска, и мы видим положительные отклики в соцсетях, мы сможем расшириться ещё больше.