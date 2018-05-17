От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус

Новости Беларуси. Старейшему некрополю Гомеля предложено присвоить статус историко-мемориального места захоронения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С инициативой выступила прокуратура области после детального анализа и обследования городских захоронений.

Александр Добриян, СТВ:

Юлия Герхл 1886 год – это одно из самых ранних захоронений на этом кладбище. Во второй половине 19-го века, после того как через Гомель прошла железная дорога, город рос как на дрожжах. Старых кладбищ стало недостаточно и было принято решение найти место для нового большого некрополя. Его нашли здесь, в 5 километрах от центра города. Правда, сейчас это уже его географический центр.

Сегодня кладбище это ценный источник знаний по истории города. Вот могила Онуфрия Солодовникова – дворцового архивариуса Паскевичей, рядом похоронен Михаил Филонов – землемер, а по совместительству первый гомельский кладоискатель. Дальше солдаты первой мировой, простые горожане и предводители местной аристократии.

Евгений Маликов, историк:

Для гамельчан гэта той аб’ект, куды можна вадзіць людзей. У 2018 годзе, меньш за месяц таму, на фэст экскурсаводаў я ў суботу ў 9 гадзн раніцы праводзіў тут экскурсію. Па аб’яве ў інтэрнеце на гэту экскурсію прыйшлі 50 чалавек.

Евгений Маликов изучает историю Новобелицкого кладбища уже более 20 лет. Сетует, что за эти годы захоронения существенно пострадали от вандалов. Художественное литьё, бронзовые кресты, чугунные таблички – многое из этого теперь осталось только на фотографиях.

Официально кладбище закрыли в 1967 году. Однако, есть место, где до сих пор продолжаются захоронения – мемориал воинам Великой Отечественной. Здесь упокоены более 200 солдат той войны. И почти каждый год это число растёт за счёт перезахоронения останков советских солдат, которые до сих пор продолжают находить в гомельской земле.

Елена Коноплич, заместитель начальника отдела Гомельской областной прокуратуры:

Мы обследовали все места захоронений Гомеля. Среди всех этих мест погребения самым уникальным, которое обладает всеми критериями – духовными свойствами, художественными – обладает Новобелицкое кладбище. В связи с этим предложено местным органам власти присвоить ему статус «историко-мемориального места погребения».

По заданию генеральной прокуратуры в Беларуси обследованы сотни некрополей. Отдельным из них предложено придать статус «историко-мемориального места захоронения».