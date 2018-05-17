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От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус

17 мая 2018 19:27
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Новости Беларуси. Старейшему некрополю Гомеля предложено присвоить статус историко-мемориального места захоронения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С инициативой выступила прокуратура области после детального анализа и обследования городских захоронений.

От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус-1

Александр Добриян, СТВ:
Юлия Герхл 1886 год – это одно из самых ранних захоронений на этом кладбище. Во второй половине 19-го века, после того как через Гомель прошла железная дорога, город рос как на дрожжах. Старых кладбищ стало недостаточно и было принято решение найти место для нового большого некрополя. Его нашли здесь, в 5 километрах от центра города. Правда, сейчас это уже его географический центр.

От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус-4

Сегодня кладбище это ценный источник знаний по истории города. Вот могила Онуфрия Солодовникова – дворцового архивариуса Паскевичей, рядом похоронен Михаил Филонов – землемер, а по совместительству первый гомельский кладоискатель. Дальше солдаты первой мировой, простые горожане и предводители местной аристократии.

От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус-7

 Евгений Маликов, историк:
Для гамельчан гэта той аб’ект, куды можна вадзіць людзей. У 2018 годзе, меньш за месяц таму, на фэст экскурсаводаў я ў суботу ў 9 гадзн раніцы праводзіў тут экскурсію. Па аб’яве ў інтэрнеце на гэту экскурсію прыйшлі 50 чалавек.

От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус-10

Евгений Маликов изучает историю Новобелицкого кладбища уже более 20 лет. Сетует, что за эти годы захоронения существенно пострадали от вандалов. Художественное литьё, бронзовые кресты, чугунные таблички – многое из этого теперь осталось только на фотографиях.

От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус-13

Официально кладбище закрыли в 1967 году. Однако, есть место, где до сих пор продолжаются захоронения – мемориал воинам Великой Отечественной. Здесь упокоены более 200 солдат той войны. И почти каждый год это число растёт за счёт перезахоронения останков советских солдат, которые до сих пор продолжают находить в гомельской земле. 

От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус-16

Елена Коноплич, заместитель начальника отдела Гомельской областной прокуратуры:
Мы обследовали все места захоронений Гомеля. Среди всех этих мест погребения самым уникальным, которое обладает всеми критериями – духовными свойствами, художественными – обладает Новобелицкое кладбище. В связи с этим предложено местным органам власти присвоить ему статус «историко-мемориального места погребения».

От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус-19

По заданию генеральной прокуратуры в Беларуси обследованы сотни некрополей. Отдельным из них предложено придать  статус «историко-мемориального места захоронения».

От дворцового архивариуса до солдат Первой мировой. Старейшему некрополю Гомеля хотят присвоить особый статус-22

Если местные власти поддержат инициативу прокуратуры, Новобелицкое кладбище не исчезнет бесследно с лица земли, как это произошло в 20 веке с десятком более старых гомельских кладбищ. Православные, католические, старообрядческие и еврейские – теперь на их месте скверы и городские кварталы.

# Кладбища Беларуси # Культура # Елена Коноплич # Фотофакт

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