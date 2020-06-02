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Монеты, оружие, награды и многое другое. Какие раритеты белорусского наследия покажут на фотовыставке около парка Челюскинцев

02 июня 2020 08:36
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Новости Беларуси. О сокровищах Беларуси под открытым небом. В Минске 2 июня развернется фотовыставка раритетов Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция разместится на ограждении парка Челюскинцев.

Монеты, оружие, награды и многое другое. Какие раритеты белорусского наследия покажут на фотовыставке около парка Челюскинцев-1

На 70 фотобаннерах представят наше историко-культурное наследие. Это монеты, оружие, национальный костюм, произведения изобразительного искусства, книги, драгоценные металлы, награды, музыкальные инструменты и многое другое.

Монеты, оружие, награды и многое другое. Какие раритеты белорусского наследия покажут на фотовыставке около парка Челюскинцев-4

Баннеры будет сопровождать текстовая информация на белорусском, русском и английском языках. Как обещают организаторы, выставка станет настоящим путеводителем по отечественной истории сквозь века.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Фотофакт

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