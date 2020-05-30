Прямой эфир

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»

30 мая 2020 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

3 марта 1067 года. Именно с этой даты начинается летоисчисление Минска. Тогда, 953 года назад, город был полностью разрушен после кровопролитной битвы на Немиге, когда сошлись войска полоцкого князя Всеслава Чародея и Ярославичей. Это жестокое сражение стало первым упоминанием Минска на страницах «Повести временных лет».

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-1

О летописных событиях почти тысячелетней давности – в программе «Минск и минчане».

Владимир Гилеп, археолог, редактор краеведческой газеты:
Мы, як раз знаходзімся на тым месцы, дзе ў 1961-1962 гг. знаходзіўся адзін з самых вялікіх раскопаў на тэрыторыі старажытнага Мінска. Я тады быў студэнтам і мы разам з Эдуардам Міхайлавічам Загарульскім, вядомым нашым прафесарам, доктарам навук, гісторыкам мы праводзілі археалагічныя раскопкі.

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-4

Станция метро «Немига» появилась на карте белорусской столицы более полувека назад. Тогда в районе будущей рельсовой магистрали археологи обнаружили уникальную находку – деревянное сооружение XI века.

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-7

Владимир Гилеп:
Калі вяртацца ў той час, то я вам скажу, што археалогіяй захапляліся практычна ўсе студэнты гістарычнага факультэта. Можна, канешне, прачытаць книжку пра Менск, але даведацца пра самую сутнасць старажытнага Мінска можна тады, калі ты возьмеш у рукі артэфакт, каклі ты сам дастанеш яго з зямлі, вымаеш і пакажаш яго людзям.

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-10

Петр Русов собственноручно достал из недр земли не один артефакт, каждый из которых все больше убеждал ученых в том, что здесь и был древний Минск. Но о каком тогда уничтоженном городе сообщала «Повесть временных лет»? Этот вопрос до сих пор не дает покоя краеведам. Почему, как уточняли летописи, войскам нужно было идти к Немиге, если столица и стояла там?

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-13

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-15

Сергей Тарасов, кандидат исторических наук, археолог:
У нас ёсць два месцы, дзве кропкі, дзе уласна кажучы існаваў Мінск. Канешне, гэта гарадзішча на рацэ Менцы. Гэта вёска Гарадзішча зараз. За музеем пад адкрытым небам беларускага побыту. Там горад узнік упершыню. Там ен быў заснаваны. Апрача замка, які там быў ўжо ў 9 стагоддзі. Апрача вялікага паселішча вакол замка – каля 40 гектар, там было прыблізна каля 100 вёсак, якія дамыкалі да гэтага замка. Яна васпрымалась як самастойная адміністраціўная адзінка.

Вось менавіта той Менск ўзялі Яраслававічы, менавіта той Менск яны ўпершыню спалілі. І потым дайшлі да Нямізы. Праўда, Нямігу мы зараз не бачым, таму шта яна захавана ўся пад зямлёй. Але Замчышча захавалася.

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-18

Археологи заинтересовались территорией Минского замчища – высокой насыпью на берегу Свислочи. Именно там раскопали укрепленную часть древнего города. Дальнейшие погружения в недра земли преподнесли ученым еще один сюрприз – фундамент каменного храма. Предположительно, его в XII веке построил князь Глеб Всеславович. Остается загадкой, почему он так и не был завершен.

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-21

Сергей Тарасов:
Далёка не ўсе тут раскапана, вывучана. Ёсць пытанні з памерамі старажытнага паселічша на Менцы. Напрыклад пытанні, дзе знаходзіўся княжыцкі церам. Дзе стаяла царква. Я маю на ўвазе не тую царкву, якую не дабудавалі ў 12 стагоддзі. Я больш чым упэўнены, што пасля таго, як князь Глеб апрынуўся вал і засыпаў пачатае будаўніцтва – гэтыя падмуркі, нездзе мусіць вырашыў пабудаваць царкву. Яна павінна была быць. Я думаю, яна ў нас недзе пад нагамі. Можа быць, пад праспектам Пераможцаў.

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-24

Земля хранит много артефактов прошлого: обувь, оружие, предметы быта. Сегодня их можно увидеть в экспозиции музея археологии, который, к слову, расположился на месте, где проводились раскопки. Здание возведено над сохранившимися фундаментами XVIII-XIX столетия. Каждый пласт земли здесь несет свою информацию.

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-27

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»-29

Сергей Тарасов:
Калі мы гаворым пра 1067 год – гэта пласт пажару. Знічтожанае паселішча, людзі прыйшлі і пачалі зноў будаваць. Кожны год археалагічны пласт у горадзе, там дзе актыўная жыццядзейнасць, нарошчваецца на адзін сантыметр. Падлічыце: за сто год – адзін метр. Таму мы і стаім з вамі на ўзгорачку, а пад намі шэсць метраў культурнага пласту жызні нашых з вамі продкаў.

Еще каких-то полвека – и столица отметит тысячный юбилей. По историческим меркам – лишь миг. А старый Менск 1067 года навсегда останется точкой отсчета, к которой мы возвращались и возвращаемся.

# Достопримечательности Минска # Культура # Владимир Гилеп # Сергей Тарасов

Другие новости рубрики

Все новости
Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту
29 мая 2020 09:34

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир
29 мая 2020 09:31

Бабушки и дедушки из пластиковых бутылок: рассказываем, как сделать необычный оберег и сувенир

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции
28 мая 2020 13:31

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции