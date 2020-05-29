Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

Раиса Валькова, художественный руководитель Кузьмичского сельского дома культуры: Вышивали. Спрашивали у бабушек – что означало, что надевали, что вышивали. Кто и что вышивал. У молодых и вышивка отличалась. Чем старше – рисунок вышивки изменялся. Он становился более покойный, скромный. И если ей 50 лет, то ей пойдут такие розы, а вот я, например, уже старая – я выбрала вишенки.



Про ленты: вот здесь у женщины трое детей – на юбку нашивались три ленты. Чем больше детей, тем больше лент нашивали. Если случалось так, что родился ребенок, но прожил только два-три года, эта лента одна отпарывалась и пришивалась черненькая. Это я уже от старых людей знаю. И крестиком вышивали, и гладью. В основном, были вышиты рукава.