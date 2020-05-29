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Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту

29 мая 2020 09:34
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В Кузьмичском доме культуры, что в Любанском районе, местные мастерицы увлеклись историей моды народных костюмов.

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту-1

О каждой детали и исторической достоверности – в программе «Центральный регион».

Основой служила клетка. Цветовую гамму кузьмичские красавицы использовали преимущественно тёмную: сочетание красного с синим, зелёным либо чёрным.

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту-4

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту-6

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту-8

Это последняя модель – над ней умелицы работали полтора месяца.

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту-11

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту-13

Раиса Валькова, художественный руководитель Кузьмичского сельского дома культуры:
Вышивали. Спрашивали у бабушек – что означало, что надевали, что вышивали. Кто и что вышивал. У молодых и вышивка отличалась. Чем старше – рисунок вышивки изменялся. Он становился более покойный, скромный. И если ей 50 лет, то ей пойдут такие розы, а вот я, например, уже старая – я выбрала вишенки.

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту-16

Что означали ленты на юбках наших бабушек и как вышивка соответствовала возрасту-18


Про ленты: вот здесь у женщины трое детей – на юбку нашивались три ленты. Чем больше детей, тем больше лент нашивали. Если случалось так, что родился ребенок, но прожил только два-три года, эта лента одна отпарывалась и пришивалась черненькая. Это я уже от старых людей знаю. И крестиком вышивали, и гладью. В основном, были вышиты рукава.

# Традиции Беларуси # Культура # Раиса Валькова

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