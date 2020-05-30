«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

Новости Беларуси. 29 мая глава государства подписал распоряжение о поддержке талантливой молодежи. В список вошли 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто удостоился поощрения, расскажет Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Идея создания фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи родилась в 1996 году. В те непростые времена молодые и перспективные стремились уехать за границу и, чтобы решить эту проблему, страна решила помогать не только словом, но и делом.

С тех пор финансовую помощь получили 2,5 тысячи молодых талантов. К их числу в этом году присоединилась выпускница Белорусского государственного университета культуры и искусств Елена Лисная.

На профессиональном уровне девушка стала заниматься хореографией 8лет назад у себя на родине, в Гомельском колледже искусств. Говорит, в профессию пришла осознанно, да и преподаватели отмечают: все экзаменационные работы Лена делает не ради оценки в зачетке, а с прицелом на разные конкурсы и фестивали.

Михаил Каминский, доцент кафедры хореографии БГУКИ:

Студентка, которая не сидит без танца. У нее постоянно что-то либо в голове, либо уже проект, в котором она участвует, либо с кем-то она договорилась. Все постановки, с которыми она выступает на конкурсах – это ее идеи.

Одну из таких идей студентка воплотила в жизнь с помощью двух фонариков и белой стены, которая позволила девушке экспериментировать не только со светом, но и с тенью.

Елена Лисная, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Я пришла, как обычно, позаниматься вечером. Мне Михаил Валерьевич предоставлял зал: после того, как все отзанимаются, я могла приходить. В тот момент я подумала – почему бы не взять фонарик в руку? Ну и понеслось.

Это сложно. Это правда сложно, потому что, во-первых, тень – она такая, неуловимая. И мне Михаил Валерьевич всегда говорил, там руку подними выше или опусти чуть-чуть.