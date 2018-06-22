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В Тростенце откроется новый мемориал 29 июня: показываем, как он выглядит

22 июня 2018 09:19
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Сегодня в нашей стране отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории Беларуси. Именно в этот день на рассвете военная авиация противника начала атаку без предупреждения. В боях, в неволе и в тылу погибали солдаты, женщины и дети.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный архитектор проекта «Мемориальный комплекс «Тростенец» – Анна Аксёнова и заведующая отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны – Наталья Яцкевич.

Что нового появилось в «Мемориальном комплексе «Тростенец»?

Анна Аксёнова, главный архитектор проекта «Мемориальный комплекс «Тростенец»:
Мы приступили к разработке второй очереди – это территория на противоположной стороне, где происходило уничтожение жертв фашизма, до 150 тысяч человек, очень много белых пятен, они так некоторые и остались, конечно. Более углубленно мы продолжаем изучение этой темы. Мы работали с Натальей Анатольевной, много изучали материалов в музее в отделе по Тростенцу. И состоялось то, что мы увидим 29 июня. Самое главное – территория, сейчас мы это назвали кладбище «Благовщина», поскольку могилы приведены в порядок, каждый элемент архитектурный символизирует определенную тему.

В Тростенце откроется новый мемориал 29 июня: показываем, как он выглядит-1

В Тростенце откроется новый мемориал 29 июня: показываем, как он выглядит-3

Какие есть экспозиции в музее Великой Отечественной войны? Появились ли какие-то новые подробности о лагере смерти в деревне Тростенец? Какова история создания «Мемориального комплекса «Тростенец»? Как выглядит новый мемориал? Кто работал над мемориалом? Как в Беларуси чтят память о погибших?

Подробности – в видеоматериале.

# Беларусь помнит # Культура # Анна Аксенова # Наталья Яцкевич # Фотофакт

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