В Тростенце откроется новый мемориал 29 июня: показываем, как он выглядит

Сегодня в нашей стране отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории Беларуси. Именно в этот день на рассвете военная авиация противника начала атаку без предупреждения. В боях, в неволе и в тылу погибали солдаты, женщины и дети.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный архитектор проекта «Мемориальный комплекс «Тростенец» – Анна Аксёнова и заведующая отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны – Наталья Яцкевич.

Что нового появилось в «Мемориальном комплексе «Тростенец»?

Анна Аксёнова, главный архитектор проекта «Мемориальный комплекс «Тростенец»:

Мы приступили к разработке второй очереди – это территория на противоположной стороне, где происходило уничтожение жертв фашизма, до 150 тысяч человек, очень много белых пятен, они так некоторые и остались, конечно. Более углубленно мы продолжаем изучение этой темы. Мы работали с Натальей Анатольевной, много изучали материалов в музее в отделе по Тростенцу. И состоялось то, что мы увидим 29 июня. Самое главное – территория, сейчас мы это назвали кладбище «Благовщина», поскольку могилы приведены в порядок, каждый элемент архитектурный символизирует определенную тему.