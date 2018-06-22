Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет

Сегодня в исторической экскурсии мы попробуем найти в Минске исчезнувшую улицу – Юрьевскую. Её давно нет на карте города. А когда-то она была одной из самых фешенебельных в столице. Для начала отправляемся на улицу Ленина, былую Губернаторскую.

На доме с красивой аркой видим мемориальную доску.

Именно здесь находилась Городская дума, в здании которой прошло первое заседание Минского Совета рабочих депутатов. Здание находилось на углу Губернаторской, как раз, в сторону Юрьевской.

Интересно, что тогда право голоса имели только обеспеченные минчане, которые вносили треть общегородского дохода своими налогами, под этими и другими платежами. Так, в списке гласных дома были такие известные фигуры, как банкир Афанасий Венгеров, врач Осип Лунц, и городской голова Кароль Чапский.



Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Примерно здесь, на этом бульваре, в самое ближайшее время планируется поставить памятник Карлу Чапскому. Что ещё было интересного в начале Юрьевской улицы: здесь были коммерческие организации, прямо в здании Городской думы находился склад общества «Свислочь».

Посмотрите, какая у него вкусная реклама на польском языке. В доме №4 по правой её стороне, если смотреть с Губернаторской, до конца 70-х годов XIX века жил знаменитый доктор Вильгельм Гинденбург. Какое-то время он содержал здесь аптеку.

А напротив – 5-й дом, дом Здзеховского, там находилась очень любопытная организация – «Общество правильной охоты».

Если в Лондоне говорили, что человек пошёл на Харли-стрит – это означало, что он пошёл к врачу, потому что там жили самые лучшие доктора. И Юрьевская была, во многом, медицинской улицей. Вот здесь на углу с Энгельса, тогда Петропавловской, стоял дом братьев Раковщиков, которые работали зубными врачами.

А в конце 70-ых годов XIX века в этом доме по инициативе минского врача Сигизмунда Свентицкого была основана бесплатная «лечебница для приходящих бедных больных при Обществе Минских Врачей».

Лечебница пользовалась огромной популярностью. Но, к сожалению, город не нашёл на неё средств, и через несколько лет больница закрылась.

Вадим Зеленков:

Авиация, как известно, в дореволюционные времена в Минске была развита слабо. Были полёты воздухоплавателя Дривницкого на воздушном шаре в городском саду.

Лётчик Сергей Уточкин совершал демонстрационные полёты на Комаровском выгоне.

Но всё это было, скорее, аттракционом. Но свой аэроплан в Минске, тем не менее, был. И находился он примерно там, где сейчас середина Октябрьской площади.

Впрочем, к авиации он не имел ни малейшего отношения. «Аэроплан» – так назывался салон корсетов. Какой шикарный слог этой рекламы: «Интересно каждой заказчице лично убедиться».

Ну что же, уважаемые зрительницы, если у вас есть машина времени, попробуйте убедиться. В начале ХХ века на месте современного Дворца профсоюзов стоял знаменитый на весь город «Аквариум».

Необычное здание вмещало в себе ресторан, театральный и концертный залы. В 1906 году здесь выступала бесстрашная артистка на воздушной трапеции Мадемуазель Sevilla.

Над кухней трудился целый штат поваров из Санкт-Петербурга. Здесь минчане отмечали Новый год, причём, в меню входило не только шампанское, но и борщ с пирожками. Место было престижное и недешёвое. Вадим Зеленков:

Кстати, на здании «Аквариума» – огромная вывеска «Мадам Ольга».

Это была портниха, тоже, видимо, не дешёвая. Судьба «Аквариума» была интересной: во время немецкой оккупации он сменил имя, назывался «Винтергарден», по-немецки это – «зимний сад» , но интересно, что в газетной рекламе того времени писалось это русскими буквами. А потом, когда в 20-м году установилась советская власть – это уже был белорусский рабочий клуб. 2 года здесь располагался театр Владислава Голубка. А на задворках «Аквариума» располагался дом Сапегов. Он был построен ещё в XVII веке и принадлежал минскому кастеляну Казимиру Сапеге.

Именно в этом доме во время Северной войны два месяца прожил российский император Пётр I. Известный краевед Павел Михайлович Шпилевский в своём путешествии по Полесью и белорусскому краю описывал минское предание.

Будто бы гора, на которой располагался Архиерейский двор, была местом кладбища какой-то древней церкви.

Автор предположил, что при кладбище вполне могла быть церквовь Георгиевская или Юрьевская, от которой и пошло название улицы. Так или иначе, улица существовала очень давно.

Вадим Зеленков:

9 мая 1835 года её, как и весь центр Минска, постигло страшное несчастье. Тот самый пожар, в котором сгорели многие дома на Юрьевской, Доминиканской, Захарьевской. В частности, старая кирха сгорела и после этого пожара улицы уже восстанавливали по-новому. Примерно здесь проходила трасса Братского переулка, который соединял Крещенскую улицу (нынешнюю Интеренациональную) с Юрьевской.

Переулок назвали по одному из православных братств. Но революция внесла свои коррективы, впрочем, незначительные: переулок стал Товарищеским. Любопытно другое. На углу переулка находился русский женский кружок.

Там могли временно жить девушки, которые приезжали из деревень на учёбу в минские гимназии. Плата была небольшой. А родители были спокойны за детей в большом городе.

Вадим Зеленков:

А здесь в начале XIX века находился дом №31.

Наиболее вероятно, что именно в этом доме во второй половине XIX века жил Иван Неслуховский, которого мы знаем, как белорусского поэта, писавшего под псевдонимом Янка Лучина.

Позже в этом доме несколько лет рахзмещалось польское культурное общество «Огниско», и здесь же находилась городская амбулатория, ещё она бесплатная амбулатория, в которой лечили бедных, необеспеченных людей. Мы пришли к единственному сохранившемуся фрагменту Юрьевской улицы. Вместо мощения – асфальт, оригинальный дом перестроен до неузнаваемости.

Когда-то на этом месте находился дом № 38. Он принадлежал коллежскому секретарю Антону Антоновичу Кротовскому, аукционисту и оценщику городского ломбарда. Домовладелец сдавал помещения внаём людям среднего класса.

А на первом этаже здания было «Мужское приходское училище». Есть предположение, что историческое здание было перестроено, и на его основе появился дом, который сегодня значится, как 27-ой по проспекту Независимости. Это стены с трудной судьбой. Лет 15 назад ему почти подписали приговор, но газеты завалили письма от неравнодушных минчан. И пока речи о сносе нет.

Любопытна архитектура строения, дом явно сделан из двух объединенных зданий. Вадим Зеленков:

Чуть выше, дом не сохранился, жил Дорофей Бохан – очень интересная личность, журналист. В молодсти он отважился на подвиг, который немногим поэтам под силу – перевёл «Слово о полку Игореве», потом писал множество очерков о Минске. Любопытные книги, которые сейчас, стоило бы, наверное, переиздать.

То есть, этот уголок Юрьевской улицы – почти литературный. Если посмотреть в противоположную сторону – здесь Юрьевская улица выходила на Полицейскую, то есть, на сегодняшнюю улицу Янки Купалы, и там, на углу этих двух улиц располагалсь мещанская управа.

Занималась, помимо прочего, тем, что выдавала горожанам документы. И именно в этом здании получил свой паспорт Иван Доминикович Луцевич, он же Янка Купала. Спустя время, Юрьевскую переименовали в улицу Февральской революции, потом решили, что Февральская революция – всё же, буржуазная, и улица стала Коммунистической. В путеводителе 1956 года даже есть забавная фраза: Пётр I жил в Минске на улице Коммунистической.

А вот это фото другого настроения. Лето 41-го года. Юрьевская полностью разрушена.