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Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет

22 июня 2018 18:37
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Сегодня в исторической экскурсии мы попробуем найти в Минске исчезнувшую улицу – Юрьевскую.

Её давно нет на карте города.

А когда-то она была одной из самых фешенебельных в столице. Для начала отправляемся на улицу Ленина, былую Губернаторскую.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -1

На доме с красивой аркой видим мемориальную доску.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -4

Именно здесь находилась Городская дума, в здании которой прошло первое заседание Минского Совета рабочих депутатов. Здание находилось на углу Губернаторской, как раз, в сторону Юрьевской.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -7

Интересно, что тогда право голоса имели только обеспеченные минчане, которые вносили треть общегородского дохода своими налогами, под этими и другими платежами. Так, в списке гласных дома были такие известные фигуры, как банкир Афанасий Венгеров, врач Осип Лунц, и городской голова Кароль Чапский.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -10

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -12


Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:
Примерно здесь, на этом бульваре, в самое ближайшее время планируется поставить памятник Карлу Чапскому. Что ещё было интересного в начале Юрьевской улицы: здесь были коммерческие организации, прямо в здании Городской думы находился склад общества «Свислочь».

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -14

Посмотрите, какая у него вкусная реклама на польском языке. В доме 4 по правой её стороне, если смотреть с Губернаторской, до конца 70-х годов XIX века жил знаменитый доктор Вильгельм Гинденбург. Какое-то время он содержал здесь аптеку.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -17

А напротив 5-й дом, дом Здзеховского, там находилась очень любопытная организация – «Общество правильной охоты».

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -20

Если в Лондоне говорили, что человек пошёл на Харли-стрит – это означало, что он пошёл к врачу, потому что там жили самые лучшие доктора.

И Юрьевская была, во многом, медицинской улицей.

Вот здесь на углу с Энгельса, тогда Петропавловской, стоял дом братьев Раковщиков, которые работали зубными врачами.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -23

А в конце 70-ых годов XIX века в этом доме по инициативе минского врача Сигизмунда Свентицкого была основана бесплатная «лечебница для приходящих бедных больных при Обществе Минских Врачей».

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -26

Лечебница пользовалась огромной популярностью.

Но, к сожалению, город не нашёл на неё средств, и через несколько лет больница закрылась.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -29

Вадим Зеленков:
Авиация, как известно, в дореволюционные времена в Минске была развита слабо. Были полёты воздухоплавателя Дривницкого на воздушном шаре в городском саду.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -32

Лётчик Сергей Уточкин совершал демонстрационные полёты на Комаровском выгоне.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -35

Но всё это было, скорее, аттракционом.

Но свой аэроплан в Минске, тем не менее, был.

И находился он примерно там, где сейчас середина Октябрьской площади.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -38

Впрочем, к авиации он не имел ни малейшего отношения.

«Аэроплан» – так назывался салон корсетов.

Какой шикарный слог этой рекламы: «Интересно каждой заказчице лично убедиться».

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -41

Ну что же, уважаемые зрительницы, если у вас есть машина времени, попробуйте убедиться.

В начале ХХ века на месте современного Дворца профсоюзов стоял знаменитый на весь город «Аквариум».

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -44

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -46

Необычное здание вмещало в себе ресторан, театральный и концертный залы.

В 1906 году здесь выступала бесстрашная артистка на воздушной трапеции Мадемуазель Sevilla.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -49

Над кухней трудился целый штат поваров из Санкт-Петербурга.

Здесь минчане отмечали Новый год, причём, в меню входило не только шампанское, но и борщ с пирожками. Место было престижное и недешёвое.

Вадим Зеленков:
Кстати, на здании «Аквариума» – огромная вывеска «Мадам Ольга».

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -52

Это была портниха, тоже, видимо, не дешёвая.

Судьба «Аквариума» была интересной: во время немецкой оккупации он сменил имя, назывался «Винтергарден», по-немецки это – «зимний сад» , но интересно, что в газетной рекламе того времени писалось это русскими буквами. А потом, когда в 20-м году установилась советская власть – это уже был белорусский рабочий клуб. 2 года здесь располагался театр Владислава Голубка.

А на задворках «Аквариума» располагался дом Сапегов. Он был построен ещё в XVII веке и принадлежал минскому кастеляну Казимиру Сапеге.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -55

Именно в этом доме во время Северной войны два месяца прожил российский император Пётр I.

Известный краевед Павел Михайлович Шпилевский в своём путешествии по Полесью и белорусскому краю описывал минское предание.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -58

Будто бы гора, на которой располагался Архиерейский двор, была местом кладбища какой-то древней церкви.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -61

Автор предположил, что при кладбище вполне могла быть церквовь Георгиевская или Юрьевская, от которой и пошло название улицы.

Так или иначе, улица существовала очень давно.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -64

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -66

Вадим Зеленков:
9 мая 1835 года её, как и весь центр Минска, постигло страшное несчастье. Тот самый пожар, в котором сгорели многие дома на Юрьевской, Доминиканской, Захарьевской. В частности, старая кирха сгорела и после этого пожара улицы уже восстанавливали по-новому.

Примерно здесь проходила трасса Братского переулка, который соединял Крещенскую улицу (нынешнюю Интеренациональную) с Юрьевской.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -69

Переулок назвали по одному из православных братств.

Но революция внесла свои коррективы, впрочем, незначительные: переулок стал Товарищеским. Любопытно другое. На углу переулка находился русский женский кружок.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -72

Там могли временно жить девушки, которые приезжали  из деревень на учёбу в минские гимназии. Плата была небольшой.

А родители были спокойны за детей в большом городе.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -75

Вадим Зеленков:
А здесь в начале XIX века находился дом №31.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -78

Наиболее вероятно, что именно в этом доме во второй половине XIX века жил Иван Неслуховский, которого мы знаем, как белорусского поэта, писавшего под псевдонимом Янка Лучина.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -81

Позже в этом доме несколько лет рахзмещалось польское культурное общество «Огниско», и здесь же находилась городская амбулатория, ещё она бесплатная амбулатория, в которой лечили бедных, необеспеченных людей.

Мы пришли к единственному сохранившемуся фрагменту Юрьевской улицы.

Вместо мощения – асфальт, оригинальный дом перестроен до неузнаваемости.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -84

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -86

Когда-то на этом месте находился дом № 38. Он принадлежал коллежскому секретарю Антону Антоновичу Кротовскому, аукционисту и оценщику городского ломбарда.

Домовладелец сдавал помещения внаём людям среднего класса.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -89

А на первом этаже здания было «Мужское приходское училище».

Есть предположение, что историческое здание было перестроено, и на его основе появился дом, который сегодня значится, как 27-ой по проспекту Независимости. Это стены с трудной судьбой. Лет 15 назад ему почти подписали приговор, но газеты завалили письма от неравнодушных минчан. И пока речи о сносе нет.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -92

Любопытна архитектура строения, дом явно сделан из двух объединенных зданий.

Вадим Зеленков:
Чуть выше, дом не сохранился, жил Дорофей Бохан – очень интересная личность, журналист. В молодсти он отважился на подвиг, который немногим поэтам под силу – перевёл «Слово о полку Игореве», потом писал множество очерков о Минске.

Любопытные книги, которые сейчас, стоило бы, наверное, переиздать.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -95

То есть, этот уголок Юрьевской улицы – почти литературный. Если посмотреть в противоположную сторону – здесь Юрьевская улица выходила на Полицейскую, то есть, на сегодняшнюю улицу Янки Купалы, и там, на углу этих двух улиц располагалсь мещанская управа.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -98

Занималась, помимо прочего, тем, что выдавала горожанам документы.

И именно в этом здании получил свой паспорт Иван Доминикович Луцевич, он же Янка Купала.

Спустя время, Юрьевскую переименовали в улицу Февральской революции, потом решили, что Февральская революция – всё же, буржуазная,  и улица стала Коммунистической. В путеводителе 1956 года даже есть забавная фраза: Пётр I жил в Минске на улице Коммунистической.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -101

А вот это фото другого настроения.

Лето 41-го года.

Юрьевская полностью разрушена.

Здесь жил Пётр I, а Купала получал паспорт: прогулялись по минской улице, которой больше нет -104

После войны её восстанавливать не стали, центральная часть улицы стала Октябрьской площадью, края застроили, и от Юрьевской осталась лишь тень, которую ещё можно увидеть в этом милом дворике.

# Улицы Минска # Культура # Вадим Зеленков

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