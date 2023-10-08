«Могу я без этого прожить?» Рассказываем, как развивается культура в Беларуси

Каждый год в нашей стране благодаря работникам культуры проходят порядка полумиллиона ярких мероприятий. Многие из них прославляют Беларусь за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто они – люди искусства? В закулисье творческой профессии заглянула наш корреспондент Алина Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

Культура. Это язык, на котором говорят целые эпохи и поколения. Он известен всем людям мира, независимо от национальности и убеждений. Культура читается между строками книг, она запечатлена на картинах и звучит в музыке. И это то, что делает человека человеком.

Писатели, поэты, актеры и музыканты. Каждый день они наполняют наш мир искусством, красотой и гармонией. Владимир Фельгин понял это еще в детстве. Музыке он посвятил всю свою жизнь, и она пошла, как по нотам. Сегодня маэстро воспитывает молодые таланты. Ученики – повод для настоящей гордости. Владимир с удовольствием замечает: имена белорусских музыкантов знают далеко за пределами страны.

Владимир Фельгин, председатель цикловой комиссии Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:

Музыкой занимаются, мне кажется, в том случае люди, когда вот человек задает себе вопрос: «Могу я без этого прожить?» и когда он говорит: «Нет!», тогда можно рассчитывать на то, что результат будет превосходным. Еще Марк Твен сказал в свое время, что, если человек в детстве занимается музыкой, он никогда не вырастет плохим человеком.

Максим Бахарь, студент Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:

Если ты боишься, когда играешь, ты не передаешь ничего. Ты передаешь какую-то зажатость, страх какой-то непонятный. Это видно. Но когда ты играешь что-то от души, что-то с эмоциями, хочешь показать «вот я такой», в этом же вся индивидуальность нашей музыки.

Культура в нашей стране не стоит на месте. Это замечает и Леонид Улащенко. В Театр юного зрителя актер пришел почти 60 лет назад и работает там до сих пор. За жизнью родного ТЮЗа наблюдает с радостью: растет и обновляется репертуар, приходят новые таланты. И в залах – аншлаги.

Леонид Улащенко, заслуженный артист Беларуси:

Мы за этот год посетили столько городов России и Беларуси, сколько за последние пять лет мы не делали. И столько фестивалей, и столько выездов! Просто так, я смотрю, это заражает молодежь. И хочу сказать, что для молодых работы в театре очень много. Театр пошел на подъем.

Искусство процветает не только в областных центрах. Сельским домом культуры гордится деревня Брилево. Он работает по 14 направлениям, кружки и объединения есть на любой вкус. Особая гордость учреждения – народный хор «Вязанка», который существует более 40 лет. 17 из них коллективом руководит Валерий Орлов. В агрогородок он переехал из Тулы, где возглавлял профессиональный хор. Говорит, что любители ничуть не уступают своим мастерством.

Валерий Орлов, руководитель народного хора «Вязанка»:

Понятно, что практически большинство людей тут без образования, тут ноты 1-2 человека знают чуть-чуть хотя бы, а в основном все учим со слуха. Песни расписываем на пятиголосье, поэтому, конечно, это сложно. Если вы пришли в коллектив, то считайте, что это у вас не хобби, а вторая работа. Потому что мы делаем большую творческую деятельность, большую работу.

В народном хоре 25 человек разных возрастов и профессий. Старшему из артистов давно перевалило за 80, но и он задорно отбивает такт. С песней большинство брилевских хористов прошли полжизни. На любимое хобби всегда находятся и время, и силы.