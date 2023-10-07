«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?

Литературный променад! Выходные – отличный повод отправиться в агрогородок Достоево Ивановского района. В местной школе есть музей, где можно окунуться в быт полешуков и пронестись по страницам жизни и творчества легендарного Федора Михайловича Достоевского. Анастасия Макеева окунулась в жизнь рода Достоевских в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь

Валентина Пуцыкович, хранитель фондов народного литературно-краеведческого музея им. Ф. М. Достоевского:

Достоевский – самый читаемый и цитируемый писатель. Когда у нас бывали туристы из Германии, я спросила, настолько ли у вас популярный Достоевский. Мне профессор один сказал. По издаваемости у нас только Библия на первом месте, на втором – Достоевский. Кто из студентов перечитал пятикнижие Достоевского, это все психологи. Его надо читать осмысленно. Его романы во многом пророческие!

Вот это поворот! Именно здесь началась история рода Достоевских. В октябре 1506-го Даниле Ивановичу Ртищеву выдали грамоту на владение деревней Достоево. Он строит фольварок, а его первенец (сын Семен) берет псевдоним – Достоевский. Позже родственники переедут в Украину, в Москву и станут Достоевскими. Писатель здесь никогда не бывал. Зато в феврале 2023 года приезжал его правнук Алексей с младшим сынов Федором.

Валентина Пуцыкович:

Достоевские здесь, то есть предки Достоевских, жили до середины XVII века – 1648 год… Спрашивается, а что случилось, почему этот год? А случилось, если мы перефразируем Достоевского: «Преступление без наказания». Шли войска Богдана Хмельницкого, и они разорили это имение, и Достоевские не могли экономически восстановиться. Они уезжают в Украину, на Волынь. И вот в Украине родился отец писателя – Михаил Андреевич. Он переезжает в Москву, поступает в медико-хирургическую академию, и там родился уже сам классик Федор Михайлович

Во время мелиорации на месте былого имения Достоевских тракторист откопал сундук! Нашел он там золото-монеты – история умалчивает. Но на следующее утро местный житель обнаружил раритет в деревянной обложке, покрытой кожей. Имя сенсации – Подорожная книга монахов Киево-Печерской лавры, XVII век! Она построена в виде вопроса-ответа: что есть символ веры?

Валентина Пуцыкович:

Почему его так церковь? Он был человек воцерковленным, когда он находился в каторге, он читал Евангелие, и он стал глубоко верующим человеком. Он говорил: «Я свой сложил символ веры. Если бы мне сказали, что важнее: Христос или истина, я остался бы с Христом». Его произведения очень глубоки, символичны.

В судьбе Достоевского было немало бурь: 10 лет он не писал, был в ссылке и страдал эпилепсией. После поездки в Германию пристрастился к рулетке и проигрывал огромные суммы денег. Однажды взял 3 000 у издателя Стыловского. Два романа сдал, а третий вместе с репутацией повис на волоске. Все деньги съел азарт. Он теряет право на издательство. Но случается чудо. 45-летнему вдовцу дают в помощь молодую стенографистку Анну Григорьевну Сниткину. За 26 дней он совершает писательский подвиг.

Валентина Пуцыкович:

Он пишет свой знаменитый роман «Игрок» – автобиографичный, где город Рулетенбург – это Баден-Баден, где он там играет-проигрывает и так далее... Влюбляется и делает предложение Анне Григорьевне Сниткиной. Благодаря вот этому союзу мы имеем потомков-детей. За 8 лет до своей смерти он поборол игроманию.

Город на Неве восхищал классика. В нем он прожил больше 28 лет и связал с Петербургом «Преступление и наказание». Но мало кто знает, что гений ютился на съемных квартирах. Свой дом был в Старой Руссе, где провел последние годы. Не без шедевров. В «Братьях Карамазовых» – личная драма. Чтобы пережить смерть сынишки Леши, писатель отправляется поститься в Оптину Пустынь к прозорливому старцу Амвросию. Тогда к нему ездила вся прогрессивная Россия. И после начинает роман, где Леша Карамазов – прообраз сына. Еще ни одно поколение будет находить в томиках Достоевского ответы на вопросы и расти духовно. Его глубина и мысли неподвластны времени...