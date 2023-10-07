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«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?

07 октября 2023 14:05
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Литературный променад! Выходные – отличный повод отправиться в агрогородок Достоево Ивановского района. В местной школе есть музей, где можно окунуться в быт полешуков и пронестись по страницам жизни и творчества легендарного Федора Михайловича Достоевского.

Анастасия Макеева окунулась в жизнь рода Достоевских в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь

«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?-1

Валентина Пуцыкович, хранитель фондов народного литературно-краеведческого музея им. Ф. М. Достоевского:
Достоевский самый читаемый и цитируемый писатель. Когда у нас бывали туристы из Германии, я спросила, настолько ли у вас популярный Достоевский. Мне профессор один сказал. По издаваемости у нас только Библия на первом месте, на втором Достоевский. Кто из студентов перечитал пятикнижие Достоевского, это все психологи. Его надо читать осмысленно. Его романы во многом пророческие!

«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?-4

Вот это поворот! Именно здесь началась история рода Достоевских. В октябре 1506-го Даниле Ивановичу Ртищеву выдали грамоту на владение деревней Достоево. Он строит фольварок, а его первенец (сын Семен) берет псевдоним – Достоевский. Позже родственники переедут в Украину, в Москву и станут Достоевскими. Писатель здесь никогда не бывал. Зато в феврале 2023 года приезжал его правнук Алексей с младшим сынов Федором.

«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?-7

Валентина Пуцыкович:
Достоевские здесь, то есть предки Достоевских, жили до середины XVII века – 1648 год… Спрашивается, а что случилось, почему этот год? А случилось, если мы перефразируем Достоевского: «Преступление без наказания». Шли войска Богдана Хмельницкого, и они разорили это имение, и Достоевские не могли экономически восстановиться. Они уезжают в Украину, на Волынь. И вот в Украине родился отец писателя – Михаил Андреевич. Он переезжает в Москву, поступает в медико-хирургическую академию, и там родился уже сам классик Федор Михайлович

«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?-10

Во время мелиорации на месте былого имения Достоевских тракторист откопал сундук! Нашел он там золото-монеты – история умалчивает. Но на следующее утро местный житель обнаружил раритет в деревянной обложке, покрытой кожей. Имя сенсации – Подорожная книга монахов Киево-Печерской лавры, XVII век! Она построена в виде вопроса-ответа: что есть символ веры?

«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?-13

Валентина Пуцыкович:
Почему его так церковь? Он был человек воцерковленным, когда он находился в каторге, он читал Евангелие, и он стал глубоко верующим человеком. Он говорил: «Я свой сложил символ веры. Если бы мне сказали, что важнее: Христос или истина, я остался бы с Христом». Его произведения очень глубоки, символичны.

«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?-16

В судьбе Достоевского было немало бурь: 10 лет он не писал, был в ссылке и страдал эпилепсией. После поездки в Германию пристрастился к рулетке и проигрывал огромные суммы денег. Однажды взял 3 000 у издателя Стыловского. Два романа сдал, а третий вместе с репутацией повис на волоске. Все деньги съел азарт. Он теряет право на издательство. Но случается чудо. 45-летнему вдовцу дают в помощь молодую стенографистку Анну Григорьевну Сниткину. За 26 дней он совершает писательский подвиг.

«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?-19

Валентина Пуцыкович:
Он пишет свой знаменитый роман «Игрок» – автобиографичный, где город Рулетенбург – это Баден-Баден, где он там играет-проигрывает и так далее... Влюбляется и делает предложение Анне Григорьевне Сниткиной. Благодаря вот этому союзу мы имеем потомков-детей. За 8 лет до своей смерти он поборол игроманию.

«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?-22

Город на Неве восхищал классика. В нем он прожил больше 28 лет и связал с Петербургом «Преступление и наказание». Но мало кто знает, что гений ютился на съемных квартирах. Свой дом был в Старой Руссе, где провел последние годы. Не без шедевров. В «Братьях Карамазовых» – личная драма. Чтобы пережить смерть сынишки Леши, писатель отправляется поститься в Оптину Пустынь к прозорливому старцу Амвросию. Тогда к нему ездила вся прогрессивная Россия. И после начинает роман, где Леша Карамазов – прообраз сына. Еще ни одно поколение будет находить в томиках Достоевского ответы на вопросы и расти духовно. Его глубина и мысли неподвластны времени...

«По издаваемости только Библия на первом месте». Что вы могли не знать о Достоевском?-25

Анастасия Макеева, корреспондент:
Здесь возможно вот так переодеться – шляпка, трость, сфотографироваться, а что интересного еще туристам предлагаете?

Валентина Пуцыкович:
Мы проводим музейные уроки. Вы видите, какой у нас прекрасный пресс-центр. Можем показать, где было имение Достоевских на мультиборде, но и не только! Там стоит памятный знак, и можно посмотреть то самое место, откуда пошел род Достоевских. Можете по этой земле походить, поэтому приезжайте!

# Российские писатели # Культура # Фёдор Достоевский # Анастасия Макеева # Фотофакт

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