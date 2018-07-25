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Для чего в Минском планетарии установили кровати?

25 июля 2018 19:50
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Новости Беларуси. Для тех, кому не спится дома. В столичном планетарии теперь можно отдохнуть на кроватях под звёздным небом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Для чего в Минском планетарии установили кровати?-1

В создании нового облика площадки приняли участие почти 500 человек. На собранные деньги купили две кровати и разместили их прямо под куполом. Несмотря на то, что зал планетария рассчитан всего на 50 мест, количество заявок ко дню «икс» едва не перевалило за 2 тысячи. В итоге насладиться видом ночного неба, лёжа на комфортных матрасах, смогут все.

Для чего в Минском планетарии установили кровати?-4

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:
Основная цель проекта – переоснащение планетария. Планируем установить новые проекторы. И таким образом достичь достойного качества картинки.

Подробнее в видеоматериале

# Космос # Культура # Александр Микулич # Фотофакт

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