Для чего в Минском планетарии установили кровати?

Новости Беларуси. Для тех, кому не спится дома. В столичном планетарии теперь можно отдохнуть на кроватях под звёздным небом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В создании нового облика площадки приняли участие почти 500 человек. На собранные деньги купили две кровати и разместили их прямо под куполом. Несмотря на то, что зал планетария рассчитан всего на 50 мест, количество заявок ко дню «икс» едва не перевалило за 2 тысячи. В итоге насладиться видом ночного неба, лёжа на комфортных матрасах, смогут все.