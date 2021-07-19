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Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске

19 июля 2021 09:47
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Его васильковые полотна во всем мире на вес золота. На небе Витебска он нашел свою звезду в искусстве. Город на холмах, словно парящий в воздухе, был кислородом художника. Где бы он ни жил, из-под кисти гения появлялись родные сердцу горбатые улочки.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-1

Марк Шагал – это как слуцкие пояса, наши замки и заповедники – национальное достояние.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-4

В жарком июле 134 года назад на этой Покровской улочке в одной еврейской семье появился первенец, сынок Моисей. В доме-музее можно отмотать пленку назад.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-7

Ладмила Гефтер, научный сотрудник музея Марка Шагала в Витебске:
Во время Второй мировой войны этот дом был частично разрушен. Впоследствии его восстанавливали окончательно, и в начале 90-х годов уже шла кампания по созданию музея Марка Шагала в Витебске.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-10

Помещение, в котором мы находимся сейчас, когда-то служило бакалейной лавкой для семьи Шагалов. Семья Шагалов была далеко не бедной еврейской семьей. Это была семья среднего достатка. Интерьеры дома-музея были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-13

В семье Шагалов было 9 детей. Отец работал грузчиком на складе купца-селедочника. Матушка заведовала хозяйством. Родители исповедовали хасидизм, воспитывали детей на библейских притчах, в шаббат зажигали свечи и читали молитвы.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-16

Ладмила Гефтер:
Представлены несколько предметов, которые предположительно считаются оригинальными, которые когда-то могли находиться в этом доме и семье Шагалов принадлежать.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-19

Это фарфоровая доска, блюдо, которое находится чуть выше, и расписная тарелка с левой стороны, также аптечка.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-22

У Мовши было трое домашних учителей, витебское училище с ремесленным уклоном. Дома говорили на идиш, а уроки проходили на русском. Оттого возле доски ученик Шагал частенько робел. Талантливый юноша учился играть на скрипке, писал стихи, пока однажды не увидел, как друг перерисовывал картинки из книги. Загорелся так, что прибежал домой и перевел в краски все иллюстрации.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-25

Ладмила Гефтер:
Копии ранних зарисовок Марка Шагала. Оригиналы всех работ художника находятся в Париже в Центре Жоржа Помпиду. Довольно часто героями ранних работ художника становятся абсолютно простые люди, жители города Витебска.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-28

Лучше Витебска могла быть только Белла. Свою музу художник повстречал в 1909-м и сразу понял, что это будущая жена. Так и случилось, 29 лет счастья. Белла была из довольно богатой семьи Розенфельдов. Они владели ювелирными лавками. Художника же покорил взгляд красавицы. Так он нашел свой алмаз.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-31

А спустя время взлетел с ним над городом на полотнах. На свидания Белла приходила к любимому с охапкой полевых цветов, а Марк Шагал продлевал жизнь василькам на картинах.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-34

Катерина Плытник, главный специалист отдела спорта и туризма Витебского горисполкома:
Цыганка ему нагадала: «У тебя будет очень долгая жизнь. Ты станешь знаменитым художником. У тебя будет три женщины. Одна из них будет необыкновенная, а две будут для тебя более простые».

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-37

К сожалению, во время Второй мировой войны, семья тогда находилась в эмиграции. Они из Франции эмигрировали в США. Белла заболела воспалением легких, и молодая женщина буквально сгорела на глазах. Для Шагала это было очень страшное время. 9 месяцев он отвернул все картины лицевой стороной к стене. Они ничего не рисовал.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-40

Официальная жена Марка Шагала была уже больше менеджером. Говорила, что обязательно нужно рисовать дорогие цветы, гладиолусы, розы, а Шагал очень любил рисовать простые, полевые цветы.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-43

Судьба привела гения в Париж не просто так. Начало XX века. Авангард. Галереи и музеи становятся главными академиями. Он знакомится с Леже, Модильяни, Сандраром, Аполлинером – героями Нового искусства, которые станут лучшими друзьями. Атмосферный и стильный Париж маэстро называл вторым Витебском. Он был близок по духу.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-46

В национальном художественном музее как раз можно ощутить то время. Портрет Шагала его учителя Юделя Пэна был написан предположительно в 1915-м. Перед нами молодой, уже известный, художник. Белые перчатки – парижская богема и свет изнутри.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-49

«Мое искусство не рассуждает, оно – расплавленный свинец души, который изливается на холст».

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-52

Катерина Изофатова, искусствовед:
Гийом Аполлинер высказался, что это сюрнатурель, это сверхъестественное что-то. На что Шагал отвечал: «А что же здесь сверхъестественного? Вот мой двор, эти замечательные витебские улочки».

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-55

Как фокусник, он жонглировал привычными для нас элементами. Он спокойно использовал прием масштабной несоразмерности, изображая вот такую корову и такого человека.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-58

Окружающую действительность он, как волшебник, преображал. Это выражено цветом, знаменитым синим, таким волшебным голубым, «шагаловским» цветом.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-61

Шагал это не только космическая живопись, это и графика, и витражи, и керамика. Он расписывал купол Гранд-опера, рисовал иллюстрации к «Мертвым душам» и басням Лафонтена, причем выстраивал чернилами свой рассказ. Врожденная предприимчивость рождала новатора. И хоть на родине нет оригиналов живописи, есть уникальная коллекция графики из 300 работ. Будете в Витебске, загляните в арт-центр Шагала. Это другой мир. Его подарили родные и зарубежные коллекционеры.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-64

Катерина Изофатова:
Он был назначен комиссаром по делам искусства Витебской губернии, его инициативы впечатляют: открытие Витебского народного художественного училища, создание музея современного искусства для того, чтобы молодые художники окунулись вот в эту лабораторию.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-67

Одна из известных строчек: «Я рожден, как Христос, с утра, сам себя пригвождаю к мольберту». Эта потрясающая работоспособность! Огромное количество произведений за всю свою жизнь создал Шагал.

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске-70

Вы же сможете увезти кусочек вдохновения из города над Двиной. Местные мастера делают потрясающие сувениры по мотивам земляка. Лучи прекрасного озарят и вас. Гарантируем!

# Музеи Витебска # Культура # Ладмила Гефтер # Катерина Плытник # Катерина Изофатова # Анастасия Макеева # Фотофакт # Музеи Беларуси

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