Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске

Его васильковые полотна во всем мире на вес золота. На небе Витебска он нашел свою звезду в искусстве. Город на холмах, словно парящий в воздухе, был кислородом художника. Где бы он ни жил, из-под кисти гения появлялись родные сердцу горбатые улочки.

Марк Шагал – это как слуцкие пояса, наши замки и заповедники – национальное достояние.

В жарком июле 134 года назад на этой Покровской улочке в одной еврейской семье появился первенец, сынок Моисей. В доме-музее можно отмотать пленку назад.

Ладмила Гефтер, научный сотрудник музея Марка Шагала в Витебске:

Во время Второй мировой войны этот дом был частично разрушен. Впоследствии его восстанавливали окончательно, и в начале 90-х годов уже шла кампания по созданию музея Марка Шагала в Витебске.

Помещение, в котором мы находимся сейчас, когда-то служило бакалейной лавкой для семьи Шагалов. Семья Шагалов была далеко не бедной еврейской семьей. Это была семья среднего достатка. Интерьеры дома-музея были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника.

В семье Шагалов было 9 детей. Отец работал грузчиком на складе купца-селедочника. Матушка заведовала хозяйством. Родители исповедовали хасидизм, воспитывали детей на библейских притчах, в шаббат зажигали свечи и читали молитвы.

Ладмила Гефтер:

Представлены несколько предметов, которые предположительно считаются оригинальными, которые когда-то могли находиться в этом доме и семье Шагалов принадлежать.

Это фарфоровая доска, блюдо, которое находится чуть выше, и расписная тарелка с левой стороны, также аптечка.

У Мовши было трое домашних учителей, витебское училище с ремесленным уклоном. Дома говорили на идиш, а уроки проходили на русском. Оттого возле доски ученик Шагал частенько робел. Талантливый юноша учился играть на скрипке, писал стихи, пока однажды не увидел, как друг перерисовывал картинки из книги. Загорелся так, что прибежал домой и перевел в краски все иллюстрации.

Ладмила Гефтер:

Копии ранних зарисовок Марка Шагала. Оригиналы всех работ художника находятся в Париже в Центре Жоржа Помпиду. Довольно часто героями ранних работ художника становятся абсолютно простые люди, жители города Витебска.

Лучше Витебска могла быть только Белла. Свою музу художник повстречал в 1909-м и сразу понял, что это будущая жена. Так и случилось, 29 лет счастья. Белла была из довольно богатой семьи Розенфельдов. Они владели ювелирными лавками. Художника же покорил взгляд красавицы. Так он нашел свой алмаз.

А спустя время взлетел с ним над городом на полотнах. На свидания Белла приходила к любимому с охапкой полевых цветов, а Марк Шагал продлевал жизнь василькам на картинах.

Катерина Плытник, главный специалист отдела спорта и туризма Витебского горисполкома:

Цыганка ему нагадала: «У тебя будет очень долгая жизнь. Ты станешь знаменитым художником. У тебя будет три женщины. Одна из них будет необыкновенная, а две будут для тебя более простые».

К сожалению, во время Второй мировой войны, семья тогда находилась в эмиграции. Они из Франции эмигрировали в США. Белла заболела воспалением легких, и молодая женщина буквально сгорела на глазах. Для Шагала это было очень страшное время. 9 месяцев он отвернул все картины лицевой стороной к стене. Они ничего не рисовал.

Официальная жена Марка Шагала была уже больше менеджером. Говорила, что обязательно нужно рисовать дорогие цветы, гладиолусы, розы, а Шагал очень любил рисовать простые, полевые цветы.

Судьба привела гения в Париж не просто так. Начало XX века. Авангард. Галереи и музеи становятся главными академиями. Он знакомится с Леже, Модильяни, Сандраром, Аполлинером – героями Нового искусства, которые станут лучшими друзьями. Атмосферный и стильный Париж маэстро называл вторым Витебском. Он был близок по духу.

В национальном художественном музее как раз можно ощутить то время. Портрет Шагала его учителя Юделя Пэна был написан предположительно в 1915-м. Перед нами молодой, уже известный, художник. Белые перчатки – парижская богема и свет изнутри.

«Мое искусство не рассуждает, оно – расплавленный свинец души, который изливается на холст».

Катерина Изофатова, искусствовед:

Гийом Аполлинер высказался, что это сюрнатурель, это сверхъестественное что-то. На что Шагал отвечал: «А что же здесь сверхъестественного? Вот мой двор, эти замечательные витебские улочки».

Как фокусник, он жонглировал привычными для нас элементами. Он спокойно использовал прием масштабной несоразмерности, изображая вот такую корову и такого человека.

Окружающую действительность он, как волшебник, преображал. Это выражено цветом, знаменитым синим, таким волшебным голубым, «шагаловским» цветом.

Шагал это не только космическая живопись, это и графика, и витражи, и керамика. Он расписывал купол Гранд-опера, рисовал иллюстрации к «Мертвым душам» и басням Лафонтена, причем выстраивал чернилами свой рассказ. Врожденная предприимчивость рождала новатора. И хоть на родине нет оригиналов живописи, есть уникальная коллекция графики из 300 работ. Будете в Витебске, загляните в арт-центр Шагала. Это другой мир. Его подарили родные и зарубежные коллекционеры.

Катерина Изофатова:

Он был назначен комиссаром по делам искусства Витебской губернии, его инициативы впечатляют: открытие Витебского народного художественного училища, создание музея современного искусства для того, чтобы молодые художники окунулись вот в эту лабораторию.

Одна из известных строчек: «Я рожден, как Христос, с утра, сам себя пригвождаю к мольберту». Эта потрясающая работоспособность! Огромное количество произведений за всю свою жизнь создал Шагал.