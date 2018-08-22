«Мне нравится копаться в истории»: студенты БелГУТ 13-е лето подряд расчищают подвалы Юровичского монастыря

Новости Беларуси. Подземный ход до самого Киева или хранилище несметных сокровищ иезуитов – каких только легенд не сложено про подземелья Юровичского монастырского комплекса за его почти трехвековую историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Докопаться до истины в прямом смысле слова взялись студенты Белорусского государственного университета транспорта. Очистка подземных галерей продолжается уже 13-е лето подряд.
Какие сокровища хранят монастырские подвалы? Ответы в видеоматериале Александра Добрияна.