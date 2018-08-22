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«Мне нравится копаться в истории»: студенты БелГУТ 13-е лето подряд расчищают подвалы Юровичского монастыря

22 августа 2018 18:30
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Новости Беларуси. Подземный ход до самого Киева или хранилище несметных сокровищ иезуитов – каких только легенд не сложено про подземелья Юровичского монастырского комплекса за его почти трехвековую историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне нравится копаться в истории»: студенты БелГУТ 13-е лето подряд расчищают подвалы Юровичского монастыря-1

Докопаться до истины в прямом смысле слова взялись студенты Белорусского государственного университета транспорта. Очистка подземных галерей продолжается уже 13-е лето подряд.

«Мне нравится копаться в истории»: студенты БелГУТ 13-е лето подряд расчищают подвалы Юровичского монастыря-4

Какие сокровища хранят монастырские подвалы? Ответы в видеоматериале Александра Добрияна.

# Археология # Культура # Александр Добриян # Фотофакт

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