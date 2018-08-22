«Вода, когда дожди идут, протекает через эти дырочки, и говорят, что она – лечебная»: под Любанью есть волшебный камень?

Людмила Коротченя, директор Тальского сельского дома культуры:
Одна бабушка говорила, что её ребёнок был больным. И она приходила сюда.
Потом ребёнок пошёл.
Людмила Коротченя, директор Тальского сельского дома культуры:
Одна бабушка говорила, что её ребёнок был больным. И она приходила сюда.
Потом ребёнок пошёл.
Сергей Выскварка, методист Любанского районного центра культуры:
Была женщина, которая плохо видела, и она каждый день целый год приходила к этому камню. Это – более 12 раз. Нужно приходить не в любой день, а в день после новолуния, в воскресенье.
Она стала лучше видеть.
Этот камень близ деревни Переток любанцы называют Божьим уже не одно столетие. На исповедь к нему приходят босиком и тайно просят о помощи.
По одной легенде, когда Божья матерь несла Иисуса Христа и убегала от врагов, она присела на этот камень отдохнуть и оставила свой след. По другой, когда Иисус Христос поднимался на небо с земли, он опёрся на этот камень правой рукой. Так это или нет, но по сей день народная тропа сюда не зарастает.
А у камня всегда лежат свежие цветы, хлеб и монеты, как белорусские, так и зарубежные.
Людмила Коротченя:
Он весь в дырочках. И вода, когда дожди идут, протекает через все эти дырочки, и говорят, что она лечебная.
Люди приходят и лечатся.
Можно умыться, глаза промыть или где больные места.
Сергей Выскварка:
Это теперь здесь поле, а когда-то были густые кусты и в этом месте было болото, вода стояла. Камень был на берегу небольшого озерца.
По составу камень необычный – это песковик.
Камни такого типа появились в Беларуси примерно с последним ледником.
Интересно, что до войны на этом месте проводили молебны и приходили за милостыней нищие. И хоть камень не признан православной церковью как святыня, для многих он стал главным целителем в жизни. Главное - быть искренним и попросить от чистого сердца.
Природа и вера творят чудеса.