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«Вода, когда дожди идут, протекает через эти дырочки, и говорят, что она – лечебная»: под Любанью есть волшебный камень?

22 августа 2018 07:51
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Людмила Коротченя, директор Тальского сельского дома культуры:
Одна бабушка говорила, что её ребёнок был больным. И она приходила сюда.

Потом ребёнок пошёл.

«Вода, когда дожди идут, протекает через эти дырочки, и говорят, что она – лечебная»: под Любанью есть волшебный камень?-1

Сергей Выскварка, методист Любанского районного центра культуры:
Была женщина, которая плохо видела, и она каждый день целый год приходила к этому камню. Это более 12 раз. Нужно приходить не в любой день, а в день после новолуния, в воскресенье.

Она стала лучше видеть.

«Вода, когда дожди идут, протекает через эти дырочки, и говорят, что она – лечебная»: под Любанью есть волшебный камень?-4

Этот камень близ деревни Переток любанцы называют Божьим уже не одно столетие. На исповедь к нему приходят босиком и тайно просят о помощи.

«Вода, когда дожди идут, протекает через эти дырочки, и говорят, что она – лечебная»: под Любанью есть волшебный камень?-7

По одной легенде, когда Божья матерь несла Иисуса Христа и убегала от врагов, она присела на этот камень отдохнуть и оставила свой след. По другой, когда Иисус Христос поднимался на небо с земли, он опёрся на этот камень правой рукой. Так это или нет, но по сей день народная тропа сюда не зарастает.

«Вода, когда дожди идут, протекает через эти дырочки, и говорят, что она – лечебная»: под Любанью есть волшебный камень?-10

А у камня всегда лежат свежие цветы, хлеб и монеты, как белорусские, так и зарубежные.

«Вода, когда дожди идут, протекает через эти дырочки, и говорят, что она – лечебная»: под Любанью есть волшебный камень?-13

Людмила Коротченя:
Он весь в дырочках. И вода, когда дожди идут, протекает через все эти дырочки, и говорят, что она лечебная.

Люди приходят и лечатся.

Можно умыться, глаза промыть или где больные места.

«Вода, когда дожди идут, протекает через эти дырочки, и говорят, что она – лечебная»: под Любанью есть волшебный камень?-16

Сергей Выскварка:
Это теперь здесь поле, а когда-то были густые кусты и в этом месте было болото, вода стояла. Камень был на берегу небольшого озерца.

По составу камень необычный – это песковик.

Камни такого типа появились в Беларуси примерно с последним ледником.

«Вода, когда дожди идут, протекает через эти дырочки, и говорят, что она – лечебная»: под Любанью есть волшебный камень?-19

Интересно, что до войны на этом месте проводили молебны и приходили за милостыней нищие. И хоть камень не признан православной церковью как святыня, для многих он стал главным целителем в жизни. Главное - быть искренним и попросить от чистого сердца.

Природа и вера творят чудеса.

# Традиции Беларуси # Культура # Сергей Выскварка # Людмила Коротченя

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