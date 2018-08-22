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В Гродно в пойме Городничанки обнаружены еврейские надмогильные плиты

22 августа 2018 07:58
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Новости Беларуси. Находки стали видны после недавнего сильного ливня, который подмыл пойму водоема. Старожилы вспоминают: в советские годы этими плитами укрепляли берега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно в пойме Городничанки обнаружены еврейские надмогильные плиты-1

Откуда их привезли доподлинно не известно. Предполагается, что со старого еврейского кладбища, которое находилось на территории современного стадиона «Неман». На плитах есть надписи на иврите и даты  (конец XIX века). Волонтеры достали мацевы из реки, чтобы отвезти к гродненской синагоге.

В Гродно в пойме Городничанки обнаружены еврейские надмогильные плиты-4

Евгений Колодин, волонтер:
Считаем, что это очень важно, потому что это живая история нашего города, города Гродно. Очень мощная была еврейская диаспора, и эти находки говорят об этом сегодня. Я считаю, они призывают задуматься многих из нас над той историей, как она была утеряна.

В Гродно в пойме Городничанки обнаружены еврейские надмогильные плиты-7

Река Городничанка хранит в себе еще много загадок. Она протекает у стен Старого замка и Коложи и периодически приоткрывает тайны – горожане здесь часто обнаруживают любопытные исторические находки.

# История # Культура # Евгений Колодин # Фотофакт

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