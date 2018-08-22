В Гродно в пойме Городничанки обнаружены еврейские надмогильные плиты

Новости Беларуси. Находки стали видны после недавнего сильного ливня, который подмыл пойму водоема. Старожилы вспоминают: в советские годы этими плитами укрепляли берега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откуда их привезли доподлинно не известно. Предполагается, что со старого еврейского кладбища, которое находилось на территории современного стадиона «Неман». На плитах есть надписи на иврите и даты (конец XIX века). Волонтеры достали мацевы из реки, чтобы отвезти к гродненской синагоге.

Евгений Колодин, волонтер:

Считаем, что это очень важно, потому что это живая история нашего города, города Гродно. Очень мощная была еврейская диаспора, и эти находки говорят об этом сегодня. Я считаю, они призывают задуматься многих из нас над той историей, как она была утеряна.