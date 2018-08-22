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Фрагменты слуцких поясов и захоронения шляхты. Какие сокровища хранят подвалы Юровичского монастыря

22 августа 2018 07:48
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Новости Беларуси. Легендарные подвалы Юровичского монастыря приводят в порядок студенты Белорусского государственного университета транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фрагменты слуцких поясов и захоронения шляхты. Какие сокровища хранят подвалы Юровичского монастыря-1

Этот богатейший комплекс в честь Рождества Богородицы на Полесье монахи-иезуиты возвели в первой половине XVIII века. По легенде подземные ходы из него вели прямо в Киев. Работы продолжаются уже 13-е лето подряд. За эти годы очистили 90 % монастырских подземелий, но в город на Днепре пока так и не попали.

Фрагменты слуцких поясов и захоронения шляхты. Какие сокровища хранят подвалы Юровичского монастыря-4

Татьяна Козлова, волонтер:
Последнее, что мы нашли, что нас заинтересовало, это аптечные бутылочки. И на одной бутылочке написано на неизвестном языке. Мы не знали, что это за язык. В Google Переводчике мы нашли. Оказалось, что это венгерский язык, и там было написано «винный спирт».

Фрагменты слуцких поясов и захоронения шляхты. Какие сокровища хранят подвалы Юровичского монастыря-7

Из действительно ценных находок – фрагменты слуцких поясов из захоронений шляхты. Они уже переданы в Национальный художественный музей. Но главное сокровище монастыря – точная копия чудотворной иконы Божьей матери Юровичской. Оригинал в конце XIX века был вывезен из Беларуси в польский Краков.

# Архитектура # Культура # Фотофакт

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