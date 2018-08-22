Фрагменты слуцких поясов и захоронения шляхты. Какие сокровища хранят подвалы Юровичского монастыря

Новости Беларуси. Легендарные подвалы Юровичского монастыря приводят в порядок студенты Белорусского государственного университета транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот богатейший комплекс в честь Рождества Богородицы на Полесье монахи-иезуиты возвели в первой половине XVIII века. По легенде подземные ходы из него вели прямо в Киев. Работы продолжаются уже 13-е лето подряд. За эти годы очистили 90 % монастырских подземелий, но в город на Днепре пока так и не попали.

Татьяна Козлова, волонтер:

Последнее, что мы нашли, что нас заинтересовало, это аптечные бутылочки. И на одной бутылочке написано на неизвестном языке. Мы не знали, что это за язык. В Google Переводчике мы нашли. Оказалось, что это венгерский язык, и там было написано «винный спирт».