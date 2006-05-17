Минский Петропавловский собор - на реконструкции

В минском Петропавловском соборе продолжаются работы по восстановлению уникальной монументальной живописи 17-го - начала 20 века. Предстоит обновить древнюю настенную живопись, фрагменты фресок и восстановить их утраченные части. Специалисты также намерены очистить стенопись от более поздней окраски и копоти, восстановить прежний архитектурно-лепной декор собора. Срок окончания работ зависит от сложности реставрационного процесса и стабильности финансирования. Минский Петропавловский собор - древнейший памятник культуры и архитектуры столицы. Он был основан в 1612 году. За четырехвековую историю храм неоднократно перестраивался. В советское время был закрыт. Богослужения возобновились лишь в 1991 году.